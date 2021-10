Krošlák je prvý, kto sám opúšťa Matoviča. Nechce byť v klube, kde mu bezvýhradne dôverujú

Prečo až teraz, prečo ste s odchodom čakali až do novembra?

Mal som rozpracovaný projekt zákona o dopingu v športe, na ktorom pracovalo dosť veľa ľudí z rôznych inštitúcií. Nechcel som to zahodiť za hlavu a ohroziť prijatie zákona. V septembri prešiel druhým a tretím čítaním. Preto som nevystúpil skôr, ináč by som vystúpil už na jar. Teraz som sa rozhodol, že idem preč a nechcem ďalej pôsobiť pod vedením Igora Matoviča.

Čo vám prekáža na Matovičovi?

Zopakujem vám môj status z jari? Nič sa nezmenilo, ja som len utlmil moje možno negatívne komentáre a myšlienky, lebo som nechcel ohroziť prijatie zákona. Ale zostávam stále kritický. Okuliare mám stále tmavé, nemám ružové. Je veľa vecí, ktoré mi prekážajú. Rozhodol som sa, že nebudem pôsobiť v strane, kde Igor Matovič požíva bezhraničnú dôveru všetkých jeho ľudí. Ja medzi nich nepatrím.

Čo bude ďalej? Idete do opozície?

Budem mať nejaký štatút ako páni Valášek a Kollár, ktorí odišli z iného koaličného klubu. Budem nezaradený poslanec, nezávislý, ale budem podporovať túto koalíciu. Časom sa vykryštalizujem, možno budem chcieť vstúpiť do koaličného klubu alebo podporiť nový projekt novej politickej strany, hoci mimoparlamentnej. Možno to bude horizont dvoch, troch mesiacov. Neodchádzam do opozície.

Možno zakotvíte v klube Sme rodina? Ste jeden z poslancov, ktorí majú podľa lídra hnutia Borisa Kollára pribudnúť k nemu?

Je to legitímna otázka. V čase, keď pán Kollár toto povedal, tiež som uvažoval, koho má na mysli. Mňa nemohol mať v tom čase na mysli, odchod z OĽaNO bol len v mojej hlave. Mám svoje sympatie k hnutiu Sme rodina, ale aj k strane SaS. Môže sa stať, že podporím nejakú mimoparlamentnú stranu.

Hovorí sa, že je napätie priamo v klube OĽaNO, vytvárajú sa dve krídla. Je to pravda?

S predsedom klubu Michalom Šipošom som sa korektne dohodol, že sa rozchádzame v dobrom. Nebudem preto kritizovať pomery v klube. Ak chcete vedieť viac, musíte sa spýtať poslancov OĽaNO.

Hovoríte, že podporujete vládnu koalíciu. Ako to bude fungovať?

Bol som súčasťou nejakých procesov, takže viem, čo sa robí. Keď budú chcieť moju podporu, malo by im záležať na tom, aby ma informovali.

