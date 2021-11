ONLINE: Nemci pôjdu cestou Izraela, vírus má pribrzdiť tretia dávka

5:55 Jens Spahn, minister zdravotníctva v dosluhujúcej nemeckej vláde povedal, že aktuálne dáta z Izraela ukazujú, že vďaka posilňovacej dávke sa darí štvrtú vlnu epidémie zlomiť. Tretia dávka vakcíny Pfizer proti koronavírusu znižuje šance na hospitalizáciu o 93 %, vážneho ochorenie o 92 % a úmrtnosti o 81 %, uvádza sa zase v izraelsko-americkej štúdii, ktorú podľa Jerusalem Post zverejnli v piatok v časopise Lancet.

„Potrebujeme stretnutie zástupcov spolkovej vlády a krajín k tretím dávkam,“ uviedol Spahn v denníku Bild am Sonntag. Podľa zdravotníckeho experta sociálnych demokratov (SPD) Karla Lauterbacha by toto stretnutie poslúžilo na zistenie, koľko ľudí zatiaľ posilňovaciu dávku vakcíny dostalo a ako tempo očkovania zrýchliť.

Stála očkovacia komisia (Stiko) pred časom odporučila, aby si tretiu dávku vakcíny proti COVIDU-19 nechali dať ľudia starší ako 70 rokov a osoby z ďalších rôznych rizikových skupín. Minister zdravotníctva Spahn v sobotu podľa agentúry DPA povedal, že „posilňovacie očkovanie nepotrebujeme len pre tých nad 70 rokov, ale pre všetkých“.

Dosluhujúca kancelárka Angela Merkelová uviedla, že jej počty ľudí v nemocniciach aj údaje o mŕtvych robia veľké starosti. Naďalej je za to, aby očkovanie proti COVIDU-19 nebolo povinné. „Ale z toho, že napríklad dva, tri milióny Nemcov starších ako 60 rokov nie sú zaočkované, som smutná, pretože to by znamenalo rozdiel tak pre nich osobne, ako aj pre celú spoločnosť,“ povedala Merkelová v denníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Agentúra DPA upozorňuje, že niektoré parametre ukazujúce na vývoj pandémie sú už teraz výrazne horšie ako pred rokom. Sedemdňová incidencia, ktorá udáva, koľko ľudí sa v priemere nakazilo na 100 000 obyvateľov za posledných sedem dní, je v Nemecku 149,4. Presne pred týždňom to bolo 106,3, vlani v tomto čase však necelých 111. Podľa zdravotníckeho registra DIVI v sobotu ležalo na jednotkách intenzívnej starostlivosti 1 932 pacientov s COVIDOM-19, o 63 viac ako o deň skôr ao 93 viac ako pred rokom.

V Nemecku, ktoré má približne 83 miliónov obyvateľov, sa od začiatku pandémie preukázateľne nakazilo koronavírusom takmer 4,6 milióna ľudí a 95 729 z nich zomrelo, z toho 33 za sobotu. Z ochorenia sa zatiaľ vyliečilo takmer 4,3 milióna ľudí.

DPA pripomína, že plne naočkované sú asi dve tretiny obyvateľov Nemecka, ale aby sa podarilo pandémiu utlmiť, bolo by podľa RKI potrebné, aby zaočkovanosť dosiahla 85 až 90 percent u ľudí nad 12 rokov a ešte ju doplnili posilňovacie dávky.