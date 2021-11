Nezaočkovaní spôsobujú škody, tvrdí Heger. Očkovaným v čiernych okresoch výhody nedá

Hoci by podľa Covid automatu mal v bordových a čiernych okresoch platiť núdzový stav, premiér Eduard Heger (OĽaNO) hovorí, že na to nie je politická vôľa. "Ak by sa ľudia nad 50 rokov dali dobrovoľne zaočkovať, nemáme čierne okresy a nepotrebujeme opatrenia," vyhlásil.

Heger vysvetľoval v nedeľnej relácii TA3, že ani pri každom semafore nestojí policajt a spoločnosť sa spolieha, že ľudia nebudú prechádzať na červené. „To isté platí aj pri pandémii, nemôžeme mať policajta v každej domácnosti, v každej električke alebo autobuse,“ povedal premiér s tým, že zodpovednosť je cestou, ako sa neinfikovať.

„Nie je chyba, že sme nevyhlásili núdzový stav. Zažili sme drastickú druhú vlnu, sme ponaučení, a ten, kto sa nechce dnes ponaučiť a zaočkovať, to už je v zmysle: Komu niet rady, tomu niet pomoci,“ pokračoval Heger s tým, že „pozýva ľudí do zodpovednosti“. Teda, aby sa dali očkovať.

Heger argumentoval, že krajiny ako Švédsko alebo Portugalsko nemusia mať prísne opatrenia, pretože majú vysokú mieru zaočkovanosti. Slovensku do 60-percentnej zaočkovanosti chýba takmer 800-tisíc ľudí.

„Na čiernu farbu dopláca ekonomika, tým pádom firmy majú oveľa ťažšiu situáciu. Všetci, ktorí sa rozhodli nezaočkovať, spôsobujú škody firmám a spôsobujú tiež vyššie náklady na zdravotníctvo,“ do­dal.

V koalícii prísnejší Covid automat nenašiel podporu v hnutí Sme rodina. Podľa Hegera sa preto zaviedli nové kategórie ako základ – čo sú všetci ľudia, aj nezaočkovaní, alebo OTP, čiže očkovaní, testovaní alebo prekovanali ochorenie COVID-19.

Heger zatiaľ nepripúšťa možnosť, aby mali plne zaočkovaní väčšie výhody. „Majú výhody do bordovej farby. V čiernej je situácia vážna,“ ozrejmil. Zopakoval, že ľudia majú veriť odborníkom – lekárom, infektológom, virológom. A potom vysvetľoval, že vírus sa šíri výdychom, preto sú v okresoch s vyšším stupňom ohrozenia povinné respirátory.

Podľa premiéra však nie je čas na rozhodnutie o povinnom očkovaní. „Nie je na to politická vôľa, nie je na to politická nálada,“ povedal Heger. Podľa neho ak by sa ľudia nad 50 rokov dali dobrovoľne zaočkovať, „nemáme čierne okresy, nemusíme mať opatrenia“. Pripustil však, že práve Sme rodina najviac komunikuje s voličmi, ktorí sú proti očkovaniu. „Ale oni sú proti všetkému a práve oni šíria vírus a skončia v nemocniciach,“ povedal o skupinách, ktoré „bagatelizujú vírus“. „Musíme si uvedomiť, že nemáme neobmedzené zdroje. Zdravotníctvo stojí veľké peniaze a my ho vyčerpávame covidom. Tie peniaze potrebujeme dať na rozvoj zdravotníctva,“ vyhlásil rázne Heger.

Na adresu opozície povedal, že aj ona sa podieľa na spolitizovaní témy očkovanie a najmä nízkej miere zaočkovanosti. „V jednom momente sme prestali počúvať odborníkov. Ľudia boli strašení klamstvami. Myslím si, že sa výraznou mierou pod nízku zaočkovanosť podpisuje spolitizovanie, šírenie klamstiev – aj od popredných lídrov opozície,“ dodal. <PF> (cr) <Pe>