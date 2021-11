Aliancia a zástupcovia regiónov vyzvali poslancov, aby odmietli reformu nemocníc

„Žiadame parlamentných poslancov, aby si vypočuli žiadosť nespokojných občanov a namiesto rušenia a degradovania regionálnych nemocníc začali s ich zveľaďovaním. Južné a východné Slovensko sa musí rozvíjať a nie byť degradované,“ vyhlásil predseda strany Aliancia Krisztián Forró. Poukázal pritom na financie z fondu obnovy. Namieta, že nepôjdu na rozvoj zdegradovaných nemocníc, ale na rozvoj zariadení vyššieho stupňa.

Primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky podotkol, že občania regiónu by boli neradi, keby im vláda zobrala aj to, čo tam ostalo a prišli by o nemocnicu. „Prišli by sme o dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol. Myslí si, že nemocnice budú efektívnejšie fungovať, keď v nich bude dostatok lekárov, zdravotníkov a sestier. Dodal, že ich nemocnica je plusová a nie je v strate. Nerozumie preto plánu na jej zrušenie.