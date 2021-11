Fico o odpočúvaní: Na videách je trt makový. Tento štát je v prdeli

„Mohol by som zasmiať na tom pytliacte,“ povedal Fico na margo sledovania údajných pytliakov v poľovníckej chate. Odposluchy a videá sa dostali na verejnosť cez vybrané médiá minulý týždeň. Podľa neho návrh na súd na sledovanie podal prokurátor z okresnej prokuratúry v Leviciach.

Pytliakmi mali byť dvaja muži – Mečár a Uškrt. „To sú dve mená, ktoré si vymysleli a mali to byť pytliaci,“ podotkol.

VIDEO: Fico: Na Slovensku pôsobí Sorošova črieda prasiat.

Podľa Fica 18. 10. 2021 vyšetrovateľ Policajného zboru predložil okresnej prokuratúre správu, v ktorej sa píše, že sa „nepodarilo zistiť informácie oprávňujúce vzniesť obvinenie konkrétnej osobe, taktiež neboli zistené informácie, ktoré by potvrdzovali spáchanie trestného činu“.

„Ak nás sledovali, čo nás teda sledovali, ak tam namontovali kamery, ak si vymysleli dôvod pytliactva, a 18. 10. im píšu policajti, že tam je trt makový, ako je možné, že tie nahrávky dostali médiá?“ spýtal sa Fico.

Uznal, že všetci „chcú strašne vyšetrovať“ ako nahrávky unikli na verejnosť, ale medzitým videá pribúdajú. „Stále sa toleruje, že sa s tým materiálom nezákonne pracuje,“ pokračoval s tým, že jeho strana podá niekoľko trestných oznámení. „Prezidentka by mala povedať, že toto už nie, nemôžu sa odpočúvať opoziční politici,“ obrátil sa opäť na Čaputovú.

Chystajú trestné oznámenia

Fico je pripravený dávať trestné oznámenia aj na médiá, ktoré zverejnili obsah nahrávok. Fico vyčíta súčasnej vláde únik financií cez schránkové firmy, ranč v Austrálii, problémy s reformami.

Pripomenul, že len v utorok sa premiér Eduard Heger (OĽaNO) vybral na východné Slovensko, aby ľudí presviedčal o potrebe reforime, a predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) na strednom Slovensku tvrdí, že reformy odtrhnuté od reality nepodporí.

„To, čo sa dnes deje so Slovenskom, to je stav eminentného ohrozenia demokracie, eminentného ohrozenia základných ľudských práv,“ povedal Fico. Ako príklad uviedol seba – keď sa niekto dostal do jeho formulára eHranica a uviedol, že je Fico zaočkovaný, čo však nie je pravda.

„Tento štát bez problémov sfalšuje zdravotnú dokumentáciu. A teraz prijala koalícia zákon o elektronickej komunikácii… umožňuje zbierať informácie a tie zneužiť,“ pokračoval Fico.

Verejne vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby tento zákon o elektronických komunikáciách vrátila do parlamentu.

Slová o Sorošovej čriede prasiat

Dotkol sa aj odpočúvania v poľovníckej chate. „Nikdy som sa netajil, že stojím na strane ľudí, ktorí sú dnes nezákonne vo väzbe,“ zopakoval. „Predstavte si, že by sa takýto prípad odpočúvania stal v čase, keď som bol premiérom a Robert Kaliňák ministrom vnútra,“ pokračoval Fico s tým, že niekto nahrávky podhodil médiám, lebo „z nich nič vážne nevypadlo“.

„Začíname byť štátom, kde ľudia, ktorí prehrávajú politickú súťaž, začínajú používať fašistické metódy,“ vyhlásil bývalý viacnásobný premiér. Oslovil aj prezidentku: „Vyzývam vás, aby ste sa vyjadrili k odpočúvaniu“.

Podľa poslanca Ľuboša Blahu môže ísť dokonca o organizovanú skupinu, ktorá „zneužíva políciu na špehovanie opozície“. „Koalícia tvorí naratív, že Smer je mafia, tak sa nás snažia dehumanizovať. Odpočúvať sa nemá, ale Smeru to môžeme robiť,“ pokračoval Blaha.

Fico ďalej útočil na médiá a časť politickej scény, keď povedal: „V slovenskej politike, v slovenských mimovládnych organizáciách a niektorých médiách pôsobí Sorošova črieda prasiat. Po parlamentných voľbách krochtali od blaženosti, ale teraz kvičia, lebo vedia, že sa na nich varí voda.“

Fico: Nebojím sa

„Ja sa nebojím, ja už som zažil v slovenskej politike všetko. Ale bojím sa o tento štát. Tento štát je v prdeli. Ale totálnej. A poďakujte sa takým gaunerom ako je Matovič alebo Lipšic,“ dodal.

Po zriadení komisie, ktorá by mala kontrolovať použitie informačno-technických protriedkov, by na jej čele podľa Fica mal byť niekto z opozície. „Nech mi niekto vysvetlí, prečo tá komisia ešte nefunguje,“ podotkol.

Podľa neho nie je verejný záujem na úniku videí z poľovníckej chaty. „Neviviňujem sa z obsahu tých videí. Nespáchal som žiadny trestný čin. Ja to strpím, ale čo ak ma nabudúce nahrajú v naozaj intímnych situáciách. Potom budete rozoberať moje sexuálne polohy a hovoriť, že je to verejný záujem? Preto by som privítal, keby vládna koalícia túto komisiu zložila,“ prizvukoval.