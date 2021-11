Kollár nesúhlasí so zrušením nemocnice v Revúcej, obáva sa vyľudnenia regiónu

Zrušenie či obmedzenie nemocnice v Revúcej by mohlo viesť k vyľudneniu a poškodeniu života v celom regióne. Po stretnutí s vedením nemocnice a zástupcami samospráv to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Podľa Kollára majú reforma nemocníc i reforma súdnictva v podobe súdnej mapy dosah na najväčších zamestnávateľov v regiónoch a dotýkajú sa inštitúcií, ktoré „robia mesto mestom“. V prípade zrušenia či obmedzenia nemocnice v Revúcej sa obáva destabilizácie regiónu a „zníženia mesta na úroveň lokálnej dediny“.

„Keď im zoberieme nemocnicu, kde je zamestnaných 250 ľudí, tak pre nich to bude fatálne. Nechcem byť hrobárom tých najťažšie skúšaných slovenských regiónov,“ uviedol predseda parlamentu. Pripomenul tiež, že súčasná podoba reformy nemocníc nemá v Národnej rade SR podporu poslancov Sme rodina.

Nesúhlas s pripravovanou stratifikáciou siete nemocníc už pred časom vyjadrili aj členovia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Gemera. Podľa primátora Revúcej Júliusa Buchtu taký dôležitý článok pre zdravie obyvateľov, ako je revúcka nemocnica, musí ostať v takom stave, ako je doteraz. „Reprofilizácia a jej presunutie do kategórie komunálnej nemocnice našim ľuďom nepomôže, ale naopak, výrazne zhorší ich život,“ dodal Buchta.

Reforma zatiaľ bez jasnej predstavy

V súčasnosti nie je podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) možné povedať, ako budú vyzerať jednotlivé nemocnice. O ich reforme a jej podobe chce naďalej diskutovať. O reformách a pláne obnovy s primátormi a starostami v Humennom diskutovali aj premiér Eduard Heger (OĽaNO) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

„Budeme ďalej pozorne počúvať, budeme ďalej zhromažďovať fakty, diskutovať o nich,“ uviedol Lengvarský na margo reformy nemocníc. Opätovne zdôraznil, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. Zároveň podotkol, že geografická dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti je jedným z rozhodujúcich faktorov pri rozhodovaní o osudoch jednotlivých zariadení.

V súdnictve je podľa Kolíkovej slov reforma „kľúčová“ pre odstránenie korupcie zo súdov. „Bez toho, aby sme urobili reformu justície, nemôžeme zabezpečiť každému, aby mal kvalitné a odborné rozhodnutie rýchlo a bez korupcie,“ povedala s tým, že malé kolektívy vytvárajú priestor na lokálne väzby. Reforma má zároveň na súdy priniesť lepšie materiálne podmienky a počítačové vybavenie.

Lengvarský aj Kolíková skonštatovali, že oba rezorty vedú o podobe reforiem s koaličným partnerom Sme rodina, ktorý je aktuálne proti, diskusie. „Cítil som tam aj nejaké porozumenie a pochopenie pre zdravotnícku reformu,“ skonštatoval Lengvarský.

„Všetkým je nám jasné, že Slovensko nie je v dobrom stave. Preto ho potrebujeme dostať opäť do formy,“ odôvodnil potrebu reforiem Heger. Upozornil, že ak sa nevykonajú, situácia v týchto rezortoch sa bude zhoršovať. Na šírenie strachu o dosahoch reforiem nevidí žiadne dôvody.

Na východnom Slovensku by mali prostriedky v rámci plánu obnovy podľa slov generálnej riaditeľky sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Lívie Vašákovej smerovať najmä do cyklotrás, železníc, škôl a materských škôl. Najviac výziev by sa malo vyhlasovať v roku 2022, najviac verejných obstarávaní vláda očakáva v roku 2023.