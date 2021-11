Lekár Tholt v Ide o pravdu: Cez nemocnice chcú politici ovládnuť vidiek

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Mariana Tholta v relácii Ide o pravdu.

Reforma slovenského zdravotníctva je nevyhnutá, ale predložený návrh nie je dobrý.“Začať sa malo od všeobecných ambulancií, a nie od nemocníc,“ povedal v relácii Ide o pravdu Marian Tholt, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Trstenej, a primár gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia.

Chybu podľa neho urobili autori reformy: „Ak chceli nemocnice meniť a rušiť, mali sa sem prísť pozrieť. Ale tí ľudia nerozumejú ako fungujú nemocnice na Slovensku,“ konštatoval Tholt.

Neskrýva sklamanie, že trstenská nemocnica by sa podľa jeho informácií mala zmeniť na tzv. komunitnú.

Argumentácia o nedostatočnom počte operácií či pôrodov podľa neho neobstojí. „Ročne máme viac ako tisíc pôrodov, operujeme a zachraňujeme ľudí denno-denne,“ zdôraznil šéf trstenskej nemocnice.

V relácii spomína na reformu, ktorú pripravovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom.Smeru). „Vtedy sem prišli z ministerstva, a keď videli naše výkony a úroveň plus náročný terén celej spádovej oblasti, tak pochopili, že je to dobre nastavené,“ dodal.

Pripomeňme, že o návrhu reformy zdravotníctva v týchto dňoch rozhodujú poslanci parlamentu. Materiál predložil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) s tým, že zoznam nemocníc, ktoré sa majú transformovať alebo zaniknú, chýba. Rezort ho chce vypracovať po mesiacoch analyzovania, najskôr po voľbách do samospráv.

Hrá pri nastavovaní novej siete nemocníc úlohu aj politika? Stala sa reforma súčasťou predvolebného boja regionálnych politikov? Politický motív riaditeľ Marian Tholt nevylúčil. Skôr ho potvrdil, keď priznal isté súperenie medzi nemocnicami v Trstenej a Dolnom Kubíne. „Je tu lobing, ktorý súvisí s voľbami,“ dodal, ale bez označenia konkrétnej politickej strany či mien politikov.

Problémom sa v týchto dňoch pre nemocnicu v Trstenej stáva dramatický nárast pacientov na ochorenie COVID-19, ktorí už zaplnili kapacitu nemocničných lôžok.

„Jedného pacienta sme previezli do Piešťan, a ďalšieho sme prevážali až do Prešova. Je to zlé a bude to ešte horšie,“ konštatoval Marian Tholt.

Nevylučuje, že niektoré regionálne nemocnice nemusia situáciu zvládnuť, a skolabujú. „A teraz si predstavte, že sme komunitná nemocnica…kde by sme tých ľudí posielali?,“ opýtal sa.

Prečo sa pandémia na Orave tak rýchlo šíri? Je za tým slabé percento zaočkovaných? Alebo ľahostajnosť a nedodržiavanie opatrení? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Marianom Tholtom, riaditeľom Nemocnice s poliklinikou v Trstenej.