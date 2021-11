Matovič: Odísť by mal každý minister, ktorý nepohne s reformou

Matovič sa ako šéf hnutia OĽaNO, ktoré má prvé husle v aktuálnej vládnej koalícii, chystá rozťať „gordický uzol“. Nepáči sa mu, že si koaličné strany navzájom začali blokovať reformy.

„Navrhol som vyčistiť stôl a poďme sa správať ako ako dospelí ľudia, ktorí majú zodpovednosť za štát,“ povedal v stredu po rokovaní vlády.

VIDEO: Matovič chce, aby sa jeho rozhádaní kolegovia správali ako dospelí ľudia a neblokovali reformy.

Aktuálne sú ohrozené tri reformy: zdravotníctva, školstva a justície. OĽaNO má svojho nominanta na rezorte zdravotníctva.

„Nejde len o zdravotníctvo, ale aj o ostatné reformy, ktoré potrebujeme urobiť. Všetci sa tu správajú, akoby bolo dva týždne pred voľbami a myslia, že na blokovaní návrhov koaličného partnera sa najlepšie získavajú body ako to videli na správaní SaS pred rokom, rokom a pol. Je to naivné a ubližuje to všetkým,“ pokračoval Matovič.

Nepotvrdil však, že na koaličnej rade hnutie Sme rodina zastavilo reformu súdnej rady ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Líder tohto hnutia Boris Kollár pritom obchádza regióny a sľubuje, že nepodporí ani novú súdnu mapu, ani rušenie nemocníc.

„Registroval som výčitku, že pani Kolíková sa nebola schopná stretnúť ani so svojimi bývalými kolegami zo strany Za ľudí. Keď chce zodpovedný minister predkladať reformu bez toho, aby sa stretol s koaličným partnerom, nie je to znakom zodpovednosti,“ komentoval dianie na koaličnej rade Matovič.

Zopakoval, že Kolíková nemá jeho jeho „dôveru dlhodobo“. Matovič totiž ministerke vyčíta (spolu s opozičnou stranou Smer), že jej brat „mal biznis so zváračským ústavom“. Na mysli mal budovu, ktorú má ministerstvo spravodlivosti v prenájme.

No nielen pre ňu, ale aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) a ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) má Matovič jasný odkaz: „Každý minister, ktorému sa nepodarí presadiť svoju reformu, by sa mal zamyslieť nad svojimi schopnosťami. Keď sa na konci vyhodnotí, že to bolo na základe jeho neschopnosti komunikovať, tak by mal odísť.“