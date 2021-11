OĽaNO ustupuje pri potratoch? Časť klubu sa postavila Záborskej

Pozmeňujúci návrh podpísalo 17 poslancov OĽaNO. Reagujú tak na vášne a diskusie okolo návrhu ich kolegyne Anny Záborskej (OĽaNO, Kresťanská únia). Jej návrh zákona o pomoc tehotným ženám je v druhom čítaní v parlamente.

Podľa návrhu 17 poslancov by cirkvi, občianske združenia a ďalšie organizácie nemali pripravovať informačné materiály pre lekárov. Ide o materiály, ktoré podľa pôvodného návrhu zákona Záborskej mal lekár povinne poskytnúť každej žene, ktorá žiada o interrupciu. Záborská ponúkala možnosť, že tieto informácie môžu pripraviť aj iné organizácie a cirkvi.

Ďalej chcú ponechať v platnosti doterajšie vyhlášky, aby nezvyšovali právnu neistotu lekárov. Skupina obyčajných navrhuje ponechať doterajšiu čakaciu lehotu – 48 hodín. Podľa Záborskej sa mala predĺžiť na 96, resp. 72 hodín.

„Aj keď väčšina európskych krajín nemá žiadne čakacie lehoty, rozhodli sme sa nevzbudzovať vášne ich úplným zrušením a v tejto otázke presadzujeme status quo. Okrem toho chceme zlepšiť informovanosť o dostupnosti zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú interrupcie na žiadosť ženy a to zverejnením na webe ministerstva zdravotníctva, či v ďalších materiáloch. V platnosti by mali podľa nás ostať aj súčasné vyhlášky, ktoré chce predložený návrh zákona rušiť, keďže v lekárskej praxi by to mohlo spôsobiť stav právnej neistoty. Niektoré ustanovenia sú dokonca v priamom rozpore so súčasnými právnymi predpismi, napr. zákaz reklamy, či poskytovanie nových informácií zo strany tehotných žien a preto ich navrhujeme tiež úplne vypustiť,“ vysvetlil v oficiálnej tlačovej správe poslanec Kristián Čekovský.