Fico varuje pred brutalitou

Podľa neho hnev ľudí stúpa a keď prezidentka Zuzana Čaputová, predseda vlády Eduard Heger a predseda Národnej rady nezasiahnu, kríza v spoločnosti sa ešte prehĺbi a môže dôjsť k brutalite.

Ak nebudú predčasné voľby v roku 2022, kde si ľudia vyventilujú svoj hnev, môže to mať veľké následky, pokračoval Fico s tým, že prezidentke poslala strana Smer list, v ktorom predstavili dve referendové otázky. Vyzval Čaputovú, aby povedala jasne, či dá zelenú petičnej akcií. „Alebo opäť zmaríte referendum, obrátite sa s nezmyselnou žiadosťou na Ústavný súd. Ale potom vysvetľujte agresivitu v uliciach, vysvetľujte problém, do ktorej ste dostali krajinu,“ vyhlásil Fico.

Podľa neho je atmosféra v krajine taká, že budú predčasné voľby.

Obávame sa, čo sa môže stať 17. novembra. Preto vyvinieme všetko úsilie, aby aj to kladenie vencov, ktoré chceme urobiť pri pamätníku Alexandra Dubčeka pred parlamentom, aby bolo pokojné. Chcel by som každého požiadať, kto je nahnevaný, zúrivý, aby sme ešte držali svoje pocity na uzde. My za Smer urobíme všetko preto, aby riešenie bolo v predčasných voľbách," vyhlásil Fico.

Smer bude mať dopoludnia 17. novembra snem, popoludní chystá uctenie si Dubčeka.