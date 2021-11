Reformy má v rukách Matovič. Spustí ich bez Kollára?

Pandémia opäť naplno zasiahla Slovensko. Odborníci volajú po sprísnení opatrení, vláda nereaguje. „Politici by mali otvorene priznať zlú situáciu, a niečo robiť. Nechať to tak, je najhoršie riešenie,“ povedal v podcaste Marián Repa.

Pasivita a strach z negatívnej reakcie verejnosti na prípadné sprísnenie obmedzení podľa neho len potvrdzujú slová o neschopnej vláde a koalícií. Na druhej strane komentátor denníka Pravda upozornil na nebezpečnú stratégiu opozície, ktorá „hrá na antivaxerskú strunu“. Výsledkom je napätie, ktoré prerastá do otvorených prejavov nedodržiavania nariadení, a následných zásahov polície.

„Toto kolektívne šialenstvo by mali hasiť politici, a nie prikladať polienka na oheň,“ konštatoval v podcaste Repa. Obáva sa, že krajina je v rukách nielen neschopných politikov koalície. Ale tí opoziční sú podľa neho zasa schopní všetkého. „Je to smrteľný mix, a prepadávame sa do priepasti,“ uzatvoril.

Komentátor v podcaste nedáva veľkú šancu pripraveným reformám v školstve, justícii a zdravotníctve. Prikľáňa sa k riešeniu, že návrhy budú podstatne upravené, a potom ich koalícia zrejme schváli.

Marián Repa v súvislosti s výrokom lídra OĽaNO Igora Matoviča „že roztne gordický uzol“, a reformy spriechodní, povedal: „Nech má odvahu, a schváli ich bez Sme rodina.“

Takéto riešenie je od Matoviča málo pravdepodobné. V ceste stojí podľa komentátora najmä impulzívne správanie šéfa OĽaNO, a pocit poníženia z núteného odchodu z premiérskeho kresla. „Stále sa tvári a koná ako ohrdnutý milenec,“ dodal.

V prípade reformy zdravotníctva vyslovil konštatovanie, že tak ako mala bývalá ministerka Andrea Kalavská (nom. Smeru) „svojho Fica“, tak súčasný šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) má „svojho Matoviča“.

Nevôľa, ktorá sprevádza prijímanie reforiem, pramení podľa Mariána Repu v nedostatočnej komunikácií a vysvetľovaní zamýšľaných zmien. „Keď chcete rekonštruovať dom, viete, že bude chaos a neporiadok. Ale potom sa to zmení na pozitívny stav,“ takto podľa neho bolo treba hovoriť nahlas o každej reforme.

