Sulík si sype popol na hlavu. Zabudol som, zlyhal som...

Napriek tomu, že ju so sebou vzal len z rodinných dôvodov, jeho rezort s ňou podpísal zmluvu ako s právnou expertkou na energetiku. Ministerstvo hospodárstva sa jeho dcére navyše zaviazalo uhradiť cestovné náklady.

Sulík tvrdí, že nešlo o úmysel. Avizoval, že zmluvu dá zrušiť, náklady na vládny špeciál za dcéru zaplatí sám a nič podobné sa už viac nezopakuje.

Slovensko na svetovej výstave Expo v Dubaji vo svojej expozícii prezentuje technológie vodíkového pohonu ako paliva budúcnosti, technológie v leteckom a vesmírnom sektore. Výstava bola otvorená 1. októbra a potrvá až do konca marca. Sulík sa jej za ostatný mesiac podľa vlastných slov zúčastnil osobne už trikrát. Posledný raz aj s 27-ročnou dcérou Alexandrou, ktorá je koncipientkou v bratislavskej advokátskej kancelárii. Navyše na náklady štátu, za čo zožal Sulík veľkú kritiku a obvinenia z papalášstva a rodinkárstva.

„Od prvého momentu, keď som sa s dcérou na ceste dohodol, mi bolo úplne jasné, že všetky náklady ňou spôsobené uhradím ja zo svojich súkromných peňazí, a to letenku a bývanie. Pri bývaní to išlo, lebo som si vopred objednal bývanie v inom hoteli ako bývala slovenská delegácia. Bolo zaplatené zo súkromných peňazí a nielenže som nezaťažil štátny rozpočet, ale ešte som aj ušetril, lebo sa z neho nemuselo platiť bývanie mne,“ uviedol minister hospodárstva na piatkovej tlačovej besede.

VIDEO: Pellegrini (Hlas) aj o Sulíkovi a jeho dcére v Dubaji. Pýta sa tiež na ďalšie mená v lete vládnym špeciálom do Dubaja.

Na čo minister zabudol

Na letenku však, ako tvrdí, zabudol. „Pri letenke vládnym špeciálom to možné nebolo zaplatiť, lebo vyúčtovanie príde až mesiac po lete. Nemalo to byť zatiaľ kedy zaplatené a ubezpečujem, že to zaplatené bude. Dôležité je, že tento úmysel som mal od prvého momentu,“ vyhlásil Sulík. Let vládnym špeciálom pritom môže stáť odhadom asi 700 eur.

Ako uviedol, cestu dcéry oznámil riaditeľke svojej ministerskej kancelárie Kataríne Klapákovej a riaditeľke protokolu Márii Šamovej. Vraj dokonca uviedol, že cestu za dcéru zaplatí on sám. „Určite som to povedal Márii Šamovej. Ku Kataríne Klapákovej, ktorá mala pripravovať papiere, sa to možno nedostalo, alebo som to nepovedal dostatočne,“ vysvetľoval Sulík.

Líder SaS tvrdí, že jeho úprimné úmysly dokazuje bývanie, ktoré si v Dubaji spolu s dcérou zabezpečil na vlastné náklady. Rovnako v tejto súvislosti poukázal na inú pracovnú cestu z minulosti, keď dcére komerčný let platil zo svojho. Odkázal aj na sms komunikáciu s dcérou, v ktorej jej uviedol, že let do Dubaja bude deklarovať ako súkromnú cestu.

„To sa, žiaľ, nestalo. Tu nastala chyba. Podcenil som tú situáciu a dcéra uzavrela s ministerstvom zmluvu, o čom som ani nevedel. Nevenoval som sa tomu, podcenil som to a uznávam, že to vyzerá zle. Stalo sa to nedopatrením a určite sa mi to už nikdy viac nestane,“ prisľúbil Sulík.

Zlyhanie. Ale čie?

Minister hospodárstva uznal, že zmluva medzi jeho rezortom a Alexandrou Sulíkovou vôbec nemala byť uzatvorená. „Tá zmluva je zlyhanie, je to celé zle. Bohužiaľ, stáva sa. Ja to neviem nijak inak vysvetliť,“ uviedol Sulík na margo zmluvy z 21. októbra. Uvádza sa v nej, že Sulíkova dcéra do Dubaja pocestuje „za účelom poskytnutia odborného poradenstva“, za čo sa jej rezort hospodárstva zaviazal poskytnúť cestovné náhrady a výdavky za leteckú prepravu vládnym špeciálom.

Sulík priznal, že dcéra do Dubaja naozaj necestovala ako žiadna expertka. „Jasné, že bola vybratá preto, že je to moja dcéra. Nejdem sa hrať na to, že je to nejaký top expert pre ministerstvo. Zobral som si dcéru do Dubaja, lebo tam bolo voľné miesto a chcel som byť s ňou. Za toto sa nemám čo hanbiť. Problém je v tom, že som mal úmysel jej zaplatiť letenku, ale došlo k nedorozumeniu, a zmluva nemala byť podpísaná. Došlo k zlyhaniu,“ zdôraznil.

Z platnej zmluvy však naďalej vyplýva, že Sulíkova dcéra za dopravu platiť nemá. Sulík tvrdí, že sa to dá vyriešiť jednoducho. „Snáď sa bude dať tá zmluva zrušiť a nechám si predložiť vyúčtovanie,“ povedal.

O lete Sulíkovej dcéry do Dubaja sa slovenská verejnosť dozvedela len vďaka uniknutým fotokópiám cestovných dokladov celej slovenskej delegácie. Tie sa objavili na verejnom úložisku v nezaheslovanom súbore aj so všetkými citlivými osobnými údajmi členov delegácie.

Sulík avizoval, že plánuje požiadať Národný bezpečnostný úrad o preverenie tohto úniku. „Neviem, ako sa to stalo, sám som tým bol zaskočený. Otázka je, či to bol cielený útok hackerov alebo ľahostajnosť niektorého zo zamestnancov. Zisťujeme to. Podľa najnovších informácií to vyzerá, že zamestnanci ministerstva hospodárstva nepochybili,“ dodal Sulík.