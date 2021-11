Fico: Poznám meno policajta, ktorý nahrávky vypustil, potrestať treba aj novinárov

Líder opozičného Smeru Robert Fico by mal čeliť medializovaným nahrávkam z poľovníckej chaty. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Poukázala pritom na informácie o odcudzení 50 000 eur a zlatých mincí, navádzanie bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ako vypovedať, i na to, že Fico prekonal ochorenie COVID-19.