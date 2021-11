Čiernych okresov je už 36. Vyhlásia v nich núdzový stav?

Mapa Slovenska zčernala. Najprísnejšie opatrenia budú v 36 okresoch. Hrozí im núdzový stav? Ako by vyzeral?

Oranžové zostávajú už len okresy Komárno a Šaľa.

Červené sú od pondelka okresy Bratislava I. – V., Dunajská Streda a Galanta.

Regionálne opatrenia platné od 08.11.2021 Zoznam okresov Stupne Covid automatu Monitoring opatrenia Ostražitosť opatrenia I. stupeň ohrozenia opatrenia II. stupeň ohrozenia opatrenia III. stupeň ohrozenia opatrenia zdroj: korona.gov.sk × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP, alebo 120 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza: Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP, alebo 120 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: Maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, väzniciach, zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 75 interiér/150 exteriér. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: max. 10 osôb alebo min. 25 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia max. 10 osôb. OTP: max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 50 % kapacity. OTP: max. 25 % kapacity. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: hromadné prehliadky do 10 osôb. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe, reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie, wellness podľa podmienok pre wellness. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Opatrenia pre okres Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Obmedzený pohyb s výnimkami od 21. 00 h do 5.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza: Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Obmedzený pohyb s výnimkami od 21. 00 h do 5.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné školy aj gymnáziá, jedálne; vysoké školy len zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných. Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálne 50 osôb, výnimka pre profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb iba pre zákazníkov wellness zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 25 % kapacity. OTP: max. 10 osôb. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozstupy medzi stolmi, otvorených minimálne 50 % stien. Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Základ: zatvorené. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe. Ubytovanie dlhodobého charakteru. Reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie. Wellness podľa podmienok pre wellness. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Obmedzený pohyb s výnimkami od 5.00 h do 1.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Zákaz cestovania medzi okresmi (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materské, základné a stredné školy, gymnáziá, školské jedálne a vysoké školy – zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ – záverečné skúšky. Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Základ: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 25 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: len profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 25 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: zakázané. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automatu. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne obchody max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne služby max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. OTP: zatvorené. Základ: zatvorené. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. OTP: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi.

Bordovo sa sfarbili okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Dolný Kubín, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Košice I. – IV., Košice-okolie, Levice, Malacky, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

V najhoršiej epidemickej situácii sú, a teda do čiernej sa dostávajú okresy Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Humenné, Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom.

Núdzový stav v čiernych okresoch?

Zhoršujúca sa epidemická situácia, no aj nárast obetí ochorenia COVID-19 prinútili minulý piatok Konzílium odborníkov prísť s návrhom prísnejších opatrení, respektíve so žiadosťou o dodržiavanie aktuálne platných pravidiel.

V piatok večer sa narýchlo zišiel Ústredný krízový štáb. Niektoré z opatrení totiž doslova vyžadujú, aby bol zavedený núdzový stav. Už od leta však premiér i jednotliví ministri vyhlasujú, že na to nie je dostatočná politická vôľa. Aj cez víkend strany SaS a Za ľudí verejne vyhlásili, že s návrhmi konzília nesúhlasia a zavedenie núdzového stavu odmietajú.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) po piatkovom rokovaní priznal, že návrh opatrení musí dokončiť ministerstvo zdravotníctva cez víkend. „Musíme si zladiť dáta, čo je reálne a aké sú možnosti, a až potom sa môžeme baviť o tom, či to navrhneme na vláde,“ ozrejmil Mikulec. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová upozornila, že nemocnice musia pacientov s COVID-19 prevážať z kraja do kraja a nemocničné kapacity sa musia čoraz viac prispôsobovať infikovaným pacientom. „Cieľom je ochrániť zdravie a životy ľudí a riešením má byť zavedenie lokálneho núdzového stavu. Ten by platil len pre niektoré regióny, kde je epidemická situácia veľmi vážna,“ spresnila Eliášová.

No ani v nedeľu nebolo jasné, ako budú prísnejšie protipandemické opatrenia vyzerať. Aké by mohli byť, o tom hovorí v ďalšej časti článku právnik Vincent Bujňák.