Je nás málo, pacientov je však čoraz viac a my už prestávame vládať, odkázali lekári Slovákom

Je nás málo, za to pacientov je čoraz viac a my už prestávame vládať. Tieto slová odkázali verejnosti v pondelok pred infekčným pavilónom Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch zdravotnícki pracovníci z nemocníc po celom Slovensku.

Predstavili tiež verejnú výzvu na podporu očkovania proti covidu. List, ktorý pripravil prevažne primár Interného oddelenia Nemocnice s Poliklinikou Považská Bystrica Milan Kulkovský a ktorý podpísalo viac ako 1 300 zdravotníkov, prečítal pred médiami infektológ Peter Sabaka. Lekári sa v liste prihovárajú tým ľuďom, ktorí váhajú s očkovaním, lebo majú obavy, prípadne spochybňujú koronavírus.

V liste sa hovorilo aj o tom, že v nemocniciach končia stále mladší pacienti, ktorí musia byť celé týždne oddelení od svojich rodín a mnohí nakoniec napriek snahe zdravotníckeho personálu zbytočne zomierajú. Lekári tiež hovorili o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj iným ako covidovým pacientom.

Video: Verejná výzva zdravotníkov na podporu očkovania proti covidu za účasti ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského

Medzi obeťami pandémie sa vzhľadom na postupné odkladanie chirurgických zákrokov ocitnú aj ľudia, ktorí covid ani nemali. Väčšina všetkých týchto úmrtí je pritom odvrátiteľných, očkovanie im vie zabrániť. Vedľajších účinkov sa podľa Sabaku ľudia obávať nemusia. Mali by myslieť skôr na to, že to najhoršie ešte len príde a jediná účinná prevencia je dnes očkovanie.

„My, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na covid oddeleniach po celom Slovensku, vás prosíme o našu dôveru a pomoc. Dôsledky covidu máme dennodenne pred očami. Ľudia s ťažkým priebehom umierajú v našich rukách. Očkovanie nie je politická otázka, je to predovšetkým medicínska otázka,” apelovali na ľudí slovenskí zdravotníci. Sabaka zopakoval, že vakcíny sú bezpečné, veria im aj zdravotnícki pracovníci, preto sú na covid oddeleniach takmer všetci lekári zaočkovaní.

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Roland Schaller lekárov podporil. Zároveň médiá informoval, že v súčasnosti u nich leží 157 pacientov, z toho 12 potrebuje pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Doplnil tiež, že k nim prichádzajú už aj pacienti z iných krajov.

Výzvu podporil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský osobne. Ocenil prístup a prácu všetkých zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. „Jedine očkovanie je to, čo nás môže z tejto pandémie vyviesť,” dodal.