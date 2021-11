Prieskum: Obnoviteľné zdroje by podľa 72 % Slovákov mali byť jednou z energetických priorít štátu

Obnoviteľné zdroje energie by podľa 72 percent Slovákov mali byť jednou z energetických priorít štátu. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Slovenskú klimatickú iniciatívu uskutočnila agentúra Focus od 20. do 27. októbra na vzorke 1 009 respondentov.