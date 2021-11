Lengvarský: Zdravotníctvo môže byť na lepšej úrovni, nemôžeme sa vyhovárať na pandémiu

Situáciu možno zlepšiť vďaka finančným prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti SR, a to vo výške 1,1 miliardy eur, zdôraznil šéf rezortu zdravotníctva. Prízvukoval, že ambície musia ísť „ruka v ruke s pokorou a odbornosťou“, na ktorých podľa neho zdravotníctvo sto­jí.

Vyzdvihol tiež prácu slovenských lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu. Tí sú podľa Lengvarského aktuálne fyzicky a psychicky vyčerpaní. „Naše zdravotníctvo – a to sa v krízových situáciách ukazuje vždy najvýraznejšie – nie je v dobrej kondícii. Finančne, a preto aj personálne je poddimenzované, technicky zastarané. Budovy niektorých nemocníc nie sú vhodným, a už vôbec nie dôstojným miestom na prácu zdravotníkov a na liečbu pacientov,“ pripustil.

Slovensko podľa jeho slov v tejto oblasti „zaspalo na desiatky rokov“. Myslí si preto, že sa treba dívať do budúcna. „Nemôžeme si dovoliť riešiť iba pandémiu a Covid-19,“ uviedol. Poukázal preto na projekty, ktoré sa podarilo zrealizovať a ktoré by slovenskému zdravotníctvu mohli do budúcna pomôcť. Poukázal napríklad na to, že do fakultných nemocníc pribudli nové CT a angiografické prístroje, lineárne urýchľovače či prístroje magnetickej rezonancie.

Pripomenul, že vznikli aj moderné urgentné príjmy pre deti a dorast v nemocniciach pre detských pacientov v Bratislave a v Banskej Bystrici. Poukázal aj na startupovú firmu zameranú na inovatívnu diagnostiku rakoviny prostaty.

Ministerstvo zdravotníctva podľa jeho slov pripravuje tiež zmeny v oblasti liekovej politiky či plánuje sfunkčniť nástroje na vyjednávanie dohôd medzi štátom a výrobcom o vstupe inovácií na slovenský trh.

Zmeny sa plánujú aj v oblasti dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Za najlepší krok považuje Lengvarský optimalizáciu siete nemocníc. Predpokladá, že prinesie viac zachránených životov, stabilizovanie zdravotníckeho personálu, modernizáciu budov a prístrojovo-technického zázemia v nemocniciach, podporu prevencie, kvalitnej liečby. Zopakoval, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude.