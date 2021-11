Hlasovanie o reforme národných parkov bolo presunuté na podvečer

Jaromír Šíbl (OĽaNO) predstavil rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý má byť výsledkom diskusie s viacerými subjektmi. S reformou nesúhlasí hnutie Sme rodina a nepodporí ju. Výhrady majú aj ďalší koaliční poslanci. Reformou národných parkov by sa mali štátne pozemky v národných parkoch previesť pod ochranárov.

Čítajte viac Sme rodina nepodporí reformu národných parkov

Prezidentka Zuzana Čaputová podporuje reformu národných parkov. Verí, že novela dostane v parlamente potrebnú podporu, uviedol riaditeľ komunikačného oddelenia Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej.

„Prezidentka jej prijatie považuje za potrebný krok nielen pre ochranu prírodného bohatstva, ale aj pre presadzovanie prírode blízkeho hospodárenia,“ uviedol Matej.

Protest pred budovou parlamentu

Pred budovou parlamentu protestujú zástancovia aj odporcovia reformy národných parkov. Rozdelili sa po oboch stranách cesty. Odporcovia držia nesúhlasné nápisy proti reforme. Zástancovia svojimi nápismi a pokrikmi vyzývajú poslancov, aby reformu prijali.

Odporcovia reformy chcú k návrhu presunu štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov diskusiu, a nie „nadiktované podmienky, ako majú žiť na vidieku“.

„Je načase, aby bol vypočutý aj hlas vidieka a aby boli lesníci, súkromní vlastníci, poľovníci a obyvatelia vidieka prizvaní k okrúhlemu stolu a spoločnými silami pripravili kvalitnú reformu národných parkov,“ uviedla Slovenská lesnícka komora, ktorej zástupcovia sa na proteste zúčastnili.

Zástancovia reformy sa pred budovou parlamentu zišli pred začatím schôdze. V čase začiatku rokovania zákonodarcov tam bolo niekoľko desiatok ľudí. Skandovali aj heslá ako „Nie sme rodina“ a vyzývali poslancov na podporu legislatívnej zmeny a ochranu národných parkov. Reformou chcú zastaviť drancovanie lesov.

Smer: aktuálny návrh treba prepracovať

Opozičný Smer si myslí, že reforma národných parkov je potrebná, no aktuálny návrh treba prepracovať. Návrh podľa poslanca Richarda Takáča (Smer) likviduje vidiek, hovorí, že ohrozené sú tisícky pracovných miest. Smer tiež kritizuje, že reforma neprešla klasickým dlhším pripomienkovaním.

„Každá reforma by sa mala začínať písmenom A, táto reforma sa začína krokom štyri, päť. Smer nie je proti ochrane lesov, prírody,“ vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii Takáč. Smer je za to, aby sa správy pozemkov presunuli „pod jednu strechu“, no treba podľa neho najprv povedať, čo je potrebné presúvať. Hovorí tiež o potrebe vykonať revíziu a zonáciu všetkých národných parkov.

Ak návrh prejde, chcú ho podľa poslanca zanalyzovať, či sa z hľadiska ústavnosti nedotýka práv občanov. Budú tiež apelovať na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zákon nepodpísala. Ak návrh prejde a v budúcnosti bude Smer súčasťou vlády, túto legislatívu podľa Takáča zrušia.

Smer tiež kritizuje, že návrh podali poslanci a nie vláda. Tým sa podľa strany obišiel klasický legislatívny proces. Zo 130 pripomienok sa podľa Takáča zapracovalo 25. Kritizuje tiež, že pôvodný návrh mal jednu stranu, no pozmeňujúci návrh z koalície je rozsiahlejší.

„Pri takejto zásadnej reforme musí diskusia prebiehať minimálne rok so všetkými dotknutými, s vidiekom, lesníkmi, poľovníckou komorou, mimovládnymi organizáciami, ako aj s opozíciou,“ skonštatoval.

Reforma bude mať podľa Takáča dosah na podnikateľské prostredie. Je to podľa neho totálna likvidácia vidieka. Takáč tiež pripomenul, že ministerstvo financií upozornilo na to, že návrh neobsahuje riešenie, odkiaľ sa budú čerpať finančné prostriedky.