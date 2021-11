Štát hádže zodpovednosť za málo očkovaných na prevádzky a zamestnávateľov

Zamestnávateľom odporúča, aby svojich zamestnancov, ktorí sú neočkovaní alebo neprekonali covid, dvakrát do týždňa otestovali. Koho test zachytí, ten musí do karantény.

Heger tvrdí, že na nových opatreniach, ktoré by mala vláda odsúhlasiť v stredu, sa v pondelok na večernej koaličnej rade zhodli všetci partneri a veľmi rýchlo. V utorok im dokonca verejne poďakoval za konštruktívnu diskusiu.

Video: Očkovaní budú mať prístup k prevádzkam aj v čiernych okresoch, tvrdí Heger.

V stredu by mala vláda odsúhlasiť aj legislatívne zmeny, aby mohol zamestnávateľ kontrolovať, kto z jeho zamestnancov je očkovaní, prekonaní alebo otestovaní. „Vidíme, že zodpovednosť, ktorú sme občanom ponúkli, mnohí nevyužili a preto sme v takej situácii, v akej sme,“ pokračoval Heger.

Zopakoval, že Covid automat je nastavený správne. „Problém, prečo opatrenia neprinášajú cielený efekt je, že sa nedodržiavaní. Preto musíme pristúpiť k istým zmenám, aby sme zabezpečili ich dodržiavanie,“ vysvetlil premiér.

O výsledku rokovania koaličnej rady informoval ešte v pondelok v noci, krátko pred 24. hodinou na sociálnej sieti. V utorok zmeny obhajoval „zrovnoprávnením očkovaných“. Poďakovaním pre očkovaných a skupinu, ktorá covid už prekonala, v čiernych okresoch bude možnosť chodiť do prevádzok. Malo by to zároveň pomôcť aj ekonomike.

Vstup by mali kontrolovať samotní prevádzkovatelia. Polícia a hygienici by mali chodiť častejšie na kontroly. Za nedodržiavanie pravidiel budú hroziť vyššie pokuty. Aj priamo na mieste.

„Robíme zmenu v legislatíve, aby mohol Úrad verejného zdravotníctva s políciou okamžite legitimizovať ľudí, ktorí sú v prevádzke. Tak zistia, či sú očkovaní alebo prekonaní. A môžu okamžite konať na mieste, dávať aj vyššie blokové pokuty,“ povedal Heger. V noci písal, že pokuta na mieste by sa mohla vyšplhať na tisíc eur.

Zdôraznil, že v prvom rade však musia robiť kontrolu prevádzkovatelia. Dodal, že v niektorých situáciách si môžu privolať na pomoc políciu.

„Iba my, všetci do jedného, rozhodujeme, či sa vírus zastaví alebo mu dáme zelenú. Nemôžeme sa prizerať, že niektorí ľudia sa rozhodli byť nezodpovední. Očkovanie je za drobný peniaz v porovnaní s tým, čo nás stojí pobyt v nemocnici, resp. môžu na to doplatiť vlastným životom,“ vyhlásil Heger na margo neočkovaných.