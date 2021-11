Čaputová s Dudom hovorili o klíme, hraniciach či pandémii

Hovorili o migrácii, aktuálnej situácii na poľskej hranici s Bieloruskom, klimatických problémoch, pandémii, ale aj otázkach právneho štátu. Poľská hlava štátu navštívila Slovensko už druhýkrát v tomto roku.

Čaputová uviedla, že Slovensko je Poľskej republike vďačné za to, ako pomohlo počas druhej vlny pandémie koronavírusu. Nešlo len o medicínsky personál, ale aj o poskytnutie lôžok počas najťažších týždňov a mesiacov. Prezidentku teší, že vzťahy Poľska a Slovenska sú priaznivé nielen na úrovni prezidentov, ale aj ďalších členov vlád.

„Vzťahy našich krajín sú dlhodobo priateľské, Poľsko je tretím najväčším partnerom Slovenska z hľadiska zahraničného obchodu. Spájajú nás aj rôzne infraštruktúrne projekty,“ skonštatovala Čaputová. S poľským prezidentom viedla debaty aj na tému právneho štátu a implementácie európskeho práva v Poľsku. Teší ju, že aj napriek možným nezhodám pokračuje dialóg Poľskej republiky s Európskou komisiou.

Nepoľaviť z cieľov

Čaputová pripomenula, že témou bola aj klimatická kríza, kde Slovensko a Poľsko spájajú rovnaké ciele v tejto oblasti, a obe krajiny by nemali poľaviť vo svojich cieľoch. „Naše ciele zohľadňujú rôzne východiská, najmä pokiaľ ide o energetický mix, to ale neznamená, že by sme mali zľaviť z ambícii, ktoré máme. Ochrana klímy je náš spoločný záujem,“ povedala prezidentka. Dodala, že uvíta, ak sa Poľsko pridá k cieľu uhlíkovej neutrality do konca roka 2050.

Hlavy štátov diskutovali aj o situácii na poľsko-bieloruskej hranici, kde dochádza k tlaku zo strany migrantov vysielaných na hranice režimom bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. „Pozícia Slovenska je v tomto jednoznačná. Vyjadrila som pánu prezidentovi plnú podporu a vnímam, že treba riešiť aj zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu na hraniciach, ktorá nie je jednoduchá,“ vysvetlila Čaputová.

Duda zdôraznil, že to, čo sa momentálne deje na hranici Poľska s Bieloruskom, je mimoriadne vážne. „Došlo k hybridnému útoku, počas ktorého sa cez hranicu aj mimo hraničných priechodov pokúsili dostať tisícky migrantov,“ uviedol poľský prezident. Zdôraznil, že nejde už len o problém Poľska, ale celej Európskej únie. Chce však aj naďalej hľadieť na bezpečnosť svojich obyvateľov. „Kríza vyvolaná Bieloruskom je tu už dlhodobo, ale taký silný útok sme ešte nezažili. Podarilo sa nám tento útok odraziť, aj keď došlo k nepokojom,“ poukázal Duda.

Poľský prezident pripomenul aj humanitárny rozmer celej krízy a chce, aby o migrantov na pohraničí bolo postarané. Uviedol, že všetci, ktorí pomoc potrebovali, ju aj dostali. Duda poukázal aj na to, že Poľsko nedokázalo pomôcť migrantom, ktorí sa nachádzali na bieloruskej strane. „V celej veci potrebujeme nielen pomoc zo strany našich susedov, ale aj zo strany Európskej únie,“ vyhlásil poľský prezident. Dodal, že napriek kríze na vlastnom území sa Poľsko snaží pomôcť aj susednej Litve, ktorá tiež čelí zvýšenému prílivu migrantov organizovaných a riadených z Bieloruska.