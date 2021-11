Poslanecké grémium by sa malo zaoberať spôsobom čítania pozmeňujúcich návrhov

Poslanecké grémium by sa malo zaoberať otázkou, ako správne čítať v pléne Národnej rady (NR) SR pozmeňujúce návrhy k novelám a kedy ich treba predniesť opakovane. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) potvrdil, že grémium sa téme bude venovať v stredu dopoludnia.

Reagoval tak na návrhy a opakované výčitky poslancov, že niektoré pozmeňujúce návrhy neodzneli technicky správne.

„Myslím si, že by sme to mali na poslaneckom grémiu prerokovať a jednoznačne urobiť koniec tejto šikane, ktorá sa tu deje, a dohodnúť sa na tom, za akých podmienok je nutné opäť prečítať pozmeňujúci návrh,“ skonštatoval podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer). Nepovažuje za nutné čítať celé znenie pozmeňujúcich návrhov opakovane pre drobnú formálnu, no nie obsahovú chybu.

Jana Bittó Cigániková (SaS) súhlasí, že by sa na tom mali dohodnúť. „Nemusíme z tohto robiť vedu. Podstatné je, ako je to napísané,“ poznamenala. Pripomenula, že aj poslanec OĽANO Jaromír Šíbl musel opakovane pre technickú chybu čítať 14-stranový pozmeňujúci návrh k reforme národných parkov, čo trvalo niekoľko hodín.

Viacerí poslanci odsúdili prístup Petra Cmoreja (SaS), ktorý opakovane tvrdil, že Anna Záborská (OĽANO) pozmeňujúci návrh k potratovému zákonu neprečítala správne a chcel, aby to zopakovala. Záborskú si v otázke znevažovania zastala aj Bittó Cigániková. Cmorej sa ospravedlnil, ak sa Záborskej jeho tón dotkol. Podozrieval však navrhovateľov, že chceli odignorovať nesprávne prečítanie pozmeňujúcich návrhov.