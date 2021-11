Lockdown pre nezaočkovaných. Vláda opäť mení pravidlá

Kým takto pred rokom sa začali veľké testovacie manévre, teraz sa chystajú veľké kontroly Covid passov. Minulý rok však vtedajší premiér Igor Matovič (OĽaNO) nemal podporu celej koalície, terajší premiér na to išiel inak. Minulý týždeň Konzílium odborníkov začalo biť na poplach, cez víkend vraj pracovali tri ministerstvá, aby pripravili legislatívne zmeny, v pondelok si Heger dal zmeny odsúhlasiť na koaličnej rade. A v stredu by mali prejsť aj vládou.

Heger hovorí o „zrovnoprávnení očkovaných“ alebo „poďakovaní pre tých, ktorí sú zodpovední“. Výhody by totiž mali mať aj v najhorších – čiernych – okresoch. Aj v rámci nich budú môcť očkovaní chodiť do reštaurácií alebo ubytovacích zariadení. Súčasné pravidlá Covid automatu to zatiaľ totiž nedovoľujú.

Bez ohľadu na farbu okresu v Covid automate môže zamestnávateľ siahnuť po testoch. Hoci premiér Eduard Heger (OĽaNO) hovorí iba o odporúčaní, jedným dychom dodáva, že toto opatrenie je preddiskutované na tripartite. Tvrdí, že zamestnávatelia priam „volali po takejto možnosti“.

Zamestnávateľ by sa po novom mal právo pýtať a kontrolovať, či sú jeho pracovníci očkovaní, či prekonali vírus, alebo sa nedali zaočkovať. Poslednú skupinu by mali priamo zamestnávatelia začať testovať. Podľa Hegera dokonca dvakrát do týždňa. Koho test zachytí, ten musí do karantény.

„Zamestnávatelia majú zamestnancov na to, aby pracovali a nie boli všetci na PN,“ povedal premiér. „Myslíme si, že v tomto momente je to dobré riešenie, ktoré bude zavedené plošne, pre všetkých,“ dodal.

Podrobnosti by sa verejnosť mala dozvedieť až po stredajšom rokovaní kabinetu.