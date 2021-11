Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním či testom

Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti covidu, potvrdením o prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach.

Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie. Návrh schválila vláda na stredajšom rokovaní. Zároveň navrhuje, aby ho parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.

Zamestnanec, ktorý nie je očkovaný a neprekonal ochorenie COVID-19, a odmietne ponúkané testovanie, nemôže vstúpiť do podniku. Bude sa to pokladať za prekážku v práci na strane zamestnanca. Ak si nedohodne so svojím zamestnávateľom napríklad home office, nebude mať nárok na platené voľno.

Vyplýva to z návrhu, ktorý pripravilo ministerstvo zdravotníctva.

Ak testovanie odmietne policajt, colník alebo vojak, automaticky dostáva služobné voľne bez nároku na plat.

Za urážky zdravotníkov, či už slovné, gestom alebo rôznymi nápismi, môže byť uložená pokuta do tisíc eur. Ak sa tak stane počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, pokuta a zvyšuje na 1 500 eur, v blokovom konaní na 700 eur.

Kým vstúpi hosť do prevádzky alebo na hromadné podujatie, musí prevádzkovateľ od neho žiadať potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19 a preukaz totožnosti.

Ak to hosť odmietne, nesmú ho vpustiť či už do podniku alebo na hromadné podujatie. Rovnako môžu vykázať z podujatia či priestorov človeka, ktorý porušuje opatrenia.

Ak štátny dozor, v tomto prípade regionálny hygienik, zistí porušenie opatrení, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti až na tridsať dní.

Kontroly môžu chodiť spolu s policajnými hliadkami.

Správu aktualizujeme…