Humanitárna kríza na obzore? Vírus majú poraziť kontroly a pokuty

Do dvoch týždňov môže byť na na Slovensku pre situáciu v nemocniciach humanitárna kríza, upozorňuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Premiér Eduard Heger ubezpečuje, že to zvládneme.

Od pondelka Covid automat zafarbí až 52 okresov načierno. Vláda konečne ukázala opatrenia, ktoré majú zastaviť nárast počtu novoinfikovaných. No najmä počty pacientov na umelých pľúcnych ventiláciách.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) upozorňuje, že do dvoch týždňov môže byť v nemocniciach dvetisíc ľudí a podľa neho sa už bude dať hovoriť o humanitárnej krí­ze.

„Všetci si uvedomujeme, že situácia je veľmi vážna. Ale chcem vás ubezpečiť, že to zvládneme,“ vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽaNO) po zasadnutí vlády. Tá schválila tzv. lex korona, ktorý sprísňuje niektoré opatrenia a vymáha ich dodržiavanie.

VIDEO: Heger, Kolíková a Lengvarský o nových proticovidových opatreniach.

Skonštatoval, že v nemocniciach končia prevažne neočkovaní ľudia. „Toto je realita delta vírusu,“ povedal s tým, že preto vláda prichádza s prísnejšími opatreniami. „Niekoľko mesiacov som ľudí vyzýval na zodpovednosť. Ale, žiaľ, veľká časť na to nepristúpila, preto musíme pristúpiť k tvrdším opatreniam,“ vyhlásil premiér.

Za návrh zákona, ktorý pripravil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) nehlasovali ministri z hnutia Sme rodina. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vysvetlil, že nesúhlasia so zrušením pandemickej PN.

Nové opatrenia majú začať platiť dňom vyhlásenia, pandemická PN sa zruší po 1. decembri. Najskôr však musí lex korona prejsť parlamentom, kde ešte stále môže naraziť na koaličné nezhody. Lex korona zavádza Covid passy na vstup do zamestnania. Hlavný hygienik však má určiť, v ktorej farbe okresov to začne platiť. „Nezaočkovaní zamestnanci budú mať povinnosť sa testovať,“ povedal Heger s tým, že náklady na testovanie by nemal znášať iba zamestnávateľ. Podrobnosti však ešte nie sú známe. Upraviť by to mali nové vyhlášky hlavného hygienika.

VIDEO: Fico o svojich skúsenostiach s kovidom a čo Smer podporí.

Napriek tomu, že ešte v utorok premiér povedal, že testovanie pred vstupom do podnikov má preddiskutované na tripartite, zamestnávatelia odmietajú platiť za testy i samotné testovanie.

„Momentálne riešime, že zamestnávatelia nevedia, akú majú situáciu na pracovisku,“ povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za spravodlivé Slovensko, SaS). Podľa schváleného zákona sa zamestnávateľ bude môcť spýtať svojich zamestnancov, či sú očkovaní, či prekonali ochorenie COVID-19, alebo majú negatívny test.

Za kľúčové považuje, že zamestnávateľ môže zistiť situáciu na pracovisku, a najmä, bude mať povinnosť odoprieť vstup nezaočkovaného a netestovaného zamestnanca na pracovisko. Podľa návrhu zákona takýto zamestnanec zostane na neplatenom voľne.