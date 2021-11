Pčolinský: Testovanie nech platí štát, za reformu nemocníc ruky nezdvihneme

VIDEO: Reforma nemocníc stále nemá podporu hnutia Sme rodina.

Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský hovorí, že hnutie podporí tzv. lex korona, ktorý v stredu odobrila vláda. Aj napriek tomu, že pri hlasovaní kabinetu sa ministri tohto hnutia zdržali.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) totiž nesúhlasí so zrušením pandemickej PN. Tvrdí, že nezistili jej zneužívanie, naopak, vyzdvihuje, že pandemickú PN platí štát, čo pomáha aj podnikateľom. Podľa Pčolinského by testovanie neočkovaných zamestnancov, ktoré by malo byť povinné, mal platiť štát. „Je to síce skôr otázka na ministerstvo financií, ale pokiaľ viem, na sklade je asi dvanásť miliónov testov,“ dodal.

Upozornil, že aj ten, kto sa dá teraz zaočkovať prvou dávkou vakcíny na ochranu pred koronavírusom, by mal každé dva dni podstúpiť testovanie, kým nebude plné zaočkovaní. „Je to otravné a obmedzujúce, určite radím zaočkovať sa,“ vyhlásil.

Pčolinský potvrdil, že poslanci zo Sme rodina nezdvihnú ruky za reformu nemocníc, o ktorej sa začalo v parlamente rokovať. „Odkedy sa o tom diskutuje, to sú dva, tri mesiace, minister Lengvarský s nami sedel raz, asi hodinu. Prvý a posledný krát to bolo pred troma týždňami. Nebola žiadna snaha s nami o tom komunikovať. Chcú naše hlasy, ale záujem o komunikáciu je nulový,“ vytýka Pčolinský ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO).