Antirúškar z Piešťan zostáva na slobode, na súd prišiel bez respirátora

Krajský súd v Trnave zamietol sťažnosť prokurátora proti nevzatiu do väzby jedného z obvinených z konfliktu v piešťanskom supermarkete zo 4. novembra. Jozef D., obvinený z útoku na verejného činiteľa a výtržníctva, tak zostáva na slobode. Po rozhodnutí súdu o tom informoval advokát Ivan Jánošík.

Obvinený sa nachádzal v objekte súdu, do pojednávacej miestnosti sa ale nedostal, lebo nemal respirátor. „Nemohol sa zúčastniť, pretože nemal prekryté dýchacie cesty. Neuznáva túto povinnosť, je to jeho právo,“ vysvetlil Jánošík. O ďalšom obvinenom, ktorý bol sudcom pre prípravné konanie Okresného súdu v Piešťanoch vzatý do väzby, bude Krajský súd v Trnave rozhodovať popoludní. Tretí obvinený je stíhaný na slobode.

Polícia zasahovala vo štvrtok 4. novembra v supermarkete v Piešťanoch, v ktorom si skupina osôb odmietala nasadiť respirátory. Privolané hliadky podľa trnavskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej opakovane členov tejto skupiny vyzývali, aby si prekryli horné dýchacie cesty alebo aby obchod opustili a umožnili tak ostatným zákazníkom v pokoji dokončiť svoj nákup. Došlo pri tom k fyzického konfliktu, pri ktorom museli policajti použiť donucovacie prostriedky. Pri incidente boli zranení dvaja policajti a jeden muž. Všetkých ošetrili v nemocnici. Okres Piešťany je podľa COVID automatu bordový, respirátory v interiéri sú podľa vyhlášky povinné.

VIDEO: Policajti v Piešťanoch stopli antirúškarov