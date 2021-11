Čaputová cituje Matoviča a kritizuje vládu: Zaseknuté reformy sú obrovský problém

Nedokázať presadiť akúkoľvek reformu je podľa hlavy štátu obrovským problémom. V relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Koalícia totiž doposiaľ nedokázala schváliť reformu súdnictva, nemocníc či národných parkov.

„Na reformy sú viazané milióny eur z Plánu obnovy. Ja by som preto citovala pána Matoviča (Igor Matovič, minister financií OĽaNO – pozn. SITA), ktorý povedal, že ak na to nemáme, poďme od toho,“ povedala prezidentka, ktorá nerozumie, že na Slovensku je vláda, ktorá má legitimitu z volieb, má vládnuť, má kvalitných ľudí s dobrými zámermi, ale je nesmierne zaťažená vzájomnými konfliktami do takej miery, že nedokázali presadiť ani jednu reformu.

Prezidentka uviedla, že predsedov koaličných strán si kvôli tomu už aj zavolala na diskusie. „Som v kontakte s jednotlivými členmi vlády a predstaviteľmi politických strán. Z vonkajšieho pohľadu to, čomu čelí občan je, že sme v kríze a máme rozhádanú vládu,“ zhodnotila Čaputová.