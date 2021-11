Profesor Šteňo v Ide o pravdu: Vláda by mala byť tvrdšia, a počúvať konzílium

Na Slovensku bude ešte menej lekárov ako v súčasnosti, medikom chýbajú pacienti. „Je ohrozená výučba klinických predmetov, lebo kvôli nedostatku sestier sa redukoval počet lôžok,“ povedal v Ide o pravdu profesor Juraj Šteňo, dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Kritizuje politikov za to, že nedokážu rozhodnúť o výstavbe novej fakultnej nemocnice Rázsochy.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Juraja Šteňa v relácii Ide o pravdu.

Problém s nedostatkom lekárov má Slovensko už dlhé roky. Zdá sa, že situácia sa bude ešte zhoršovať. Dôvodom je nízky počet lôžok na klinikách, ktoré patria Univerzitnej nemocnici Bratislava, a kde sa medici pripravujú na svoje povolanie.

„Je ohrozená výučba klinických predmetov, lebo najmä kvôli nedostatku sestier sa redukoval počet akútnych lôžok,“ povedal v relácii Ide o pravdu profesor Juraj Šteňo, dekan Lekárskej fakulty UK Bratislava.

Ak má napríklad klinika 48 pacientov, a denne sa v nej vystrieda okolo 60 študentov, nie je podľa profesora Šteňa reálna kvalitná výučba.

Odchod ďalších sestier a lekárov očakáva po otvorení prvej súkromnej nemocnice Bory. Jediným riešením je urýchlená výstavba novej fakultnej nemocnice Rázsochy. Či sa tak vláda rozhodne, a kedy, to stále nie je jasné.

Lekári a vedci, ktorí pripravujú medikov na bratislavskej fakulte, sa koncom augusta obrátili listom na premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). „Dodnes sme sa s ním nestretli, a dodnes sme nedostali ani odpoveď,“ konštatoval Šteňo.

Nahlas sa pýta, prečo politici odsúvajú rozhodnutie o nemocnici, ktorá je dôležitá pre budúcnosť zdravotníctva? „U nás vyštuduje polovica slovenských lekárov…nechápem smutný osud našej novej nemocnice,“ dodal.

Bezradnosť a zlá situácia na klinikách donútila mnohých lekárov a vysokoškolských pedagógov bratislavskej lekárskej fakulty založiť iniciatívu Zachráňme zdravotníctvo v hlavnom meste pre celé Slovensko.

Ako hodnotí profesor Juraj Šteňo diskutovanú reformu zdravotníctva? V prvom rade podporuje centralizáciu, ktorá podľa neho znamená kvalitnú starostlivosť o pacientov, a liečbu zložitých ochorení.

„Čím viac pacientov operujete, tým máte viac skúseností,“ vysvetlil uznávaný neurochirurg.

V reforme mu chýba riešenie ambulantnej starostlivosti, tak všeobecnej ako aj špecializovanej. „Zmeny sa mali začať ambulanciami,“ zdôraznil.

Pri citlivej otázke zmeny niektorých regionálnych nemocníc na nižšie typy, je Šteňo opatrný. Chýbajú mu fakty a údaje: „Je rozdiel, či chcete zrušiť oddelenie preto, lebo má málo pacientov. Alebo je ich tam málo preto, lebo chýbajú sestry.“

V súvislosti s pandémiou profesor Šteňo povedal, že liečenie pacientov na ochorenie COVID-10 je pre zdravotníkov „nadľudská záťaž“. Na druhej strane otvorene hovorí o tom, že nechápe časť verejnosti, ktorá odmieta dať sa zaočkovať:

„Bojujeme s nádormi, s úrazmi, a nevieme pacientovi pomôcť. Tu je pomoc reálna v podobe vakcíny, a niekto to odmietne?“

Uznávaný neurochirurg je kritický voči tým, ktorí právo nedať sa zaočkovať vnímajú ako ľudské právo. „Ľudské právo nie je ohrozovať iných, ale ľudské právo je právo na zdravie a na život,“ dodal.

Je presvedčený, že vláda by mala tvrdšie a razantnejšie postupovať pri prijímaní opatrení. A mala by rešpektovať názory konzília a odborníkov. „Je to šialené, keď lekári strácajú v spoločnosti na váhe,“ konštatoval.

Čo je na príčine? Stali sme sa obeťou globalizácie? Zmení sa situácia k lepšiemu? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s profesorom Jurajom Šteňom, dekanom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.