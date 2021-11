OĽaNO má 10 rokov. Heger: Prišlo niečo, čo Slovensko ešte nepoznalo

„11. 11. 2011 založil Igor Matovič spolu s tromi odvážnymi ľuďmi, Erikou Jurinovou, Jozefom Viskupičom a Martinom Feckom, hnutie Obyčajných ľudí. Dnes je to presne 10 rokov, odkedy sa odvážili ísť títo statoční ľudia s kožou na trh,“ pripomenul vo štvrtok narodeniny aktuálne mandátovo najsilnejšieho koaličného hnutia premiér Eduard Heger. On sám sa do OĽaNO dostal v roku 2015.

Heger pripomína, že OĽaNO je niečo, čo „slovenská politická scéna nepoznala“. Zakladatelia obyčajných sa do parlamentu dostali najskôr na kandidátke SaS, kde štvorici zakladateľov patrili štyri posledné miesta na kandidátke.

Vtedy vznikla tradícia, že tí najúspešnejší patria na koniec kandidátnej listiny, pričom posledné 150. miesto patrí lídrovi hnutia Igorovi Matovičovi.

„Dali možnosť kandidovať obyčajným čestným ľuďom s príbehom a charakterom, pričom sami sa nepostavili na vrchol kandidátky, ale na jej koniec. Tomuto poslaniu, prinášať do politiky nových a čestných ľudí sa nikdy nespreneverili,“ pokračuje Heger na sociálnej sieti. Dodáva, že „vytrvalo bojovali s korupčným systémom a upozorňovali na všetky kauzy predchádzajúcich vlád, aj keď za to čelili prenasledovaniu“.

„Som hrdý na to, že môžem byť súčasťou tohto príbehu. Zároveň im všetkým prejavujem svoju hlbokú vďaku a úctu,“ verejne sa vyznal Heger. On sa po prvý raz dostal na kandidátku obyčajných v roku 2016. Patrilo mu 24. miesto. V tieňovej vláde OĽaNO bol ministrom financií.

Tým sa stal aj po voľbách vlani vo februári, ktoré hnutie s prehľadom vyhralo ziskom 25,02 percenta hlasov. V tomto roku, vo vážnej kríze vo vládnej koalícii, si vymenil miesto s vtedajším premiérom Matovičom.

„10 rokov neuveriteľného úsilia uzdraviť našu krajinu, priniesť zmenu a zlepšiť život všetkých ľudí nemôže vyjsť na zmar. Uvedomujem si, ako ďaleko sme sa dostali a tiež, ako ďaleko ešte musíme ísť. Náš cieľ sme ešte nedosiahli. Ideály o ktorých rozprávame chcem vidieť zavedené do života na všetkých úrovniach,“ prehovoril Heger štátnickym tónom.

OĽaNO pritom v prieskumoch voličských preferencií od minulého februára kontinuálne klesá. Matovič je najmenej dôveryhodných politikom, Heger je v rebríčku piaty.

„Hnutiu OĽANO a tiež celému Slovensku prajem všetko najlepšie,“ dodal Heger.

Samotné OĽaNO mieni svoje narodeniny osláviť 17. novembra, keď chystá snem. Vraj by mal trvať v podstate jeden podvečer, členovia by však nemali voliť nového predsedu. Tým je od začiatku Matovič. Pred rokom malo hnutie snem, ktorý sa konal mailom. Potvrdil Matoviča na čele a Hegera ako člena predsedníctva.

On sám v tom čase nevedel odpovedať na otázku, či je aj podpredsedom hnutia.

Stanovy OĽaNO nebol dlho verejne prístupné. Matovič novinárov vždy odkazoval na ministerstvo vnútra, ktoré stanovami disponovalo. Čo teda je v stanovách Matovičovho hnutia? Pozrite si v pokračovaní článku.