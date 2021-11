Respirátoroví rebeli skúšajú trpezlivosť. Fico opäť so štítom, Kotleba s 'handrou' pod nosom

Už vo štvrtok predsedajúci Milan Laurenčík (SaS) vykázal Roberta Fica zo sály, pretože nemal respirátor triedy FFP2. Fico sa bránil, že štít z plexiskla má preto, lebo je kardiak. Už predtým museli odísť poslanci Mazurek (odídenec z ĽSNS), poobede ich nasledovali aj Kotleba, Krupa a Medvecký (ĽSNS).

VIDEO: Téma respirátorov opäť v parlamente. Kotleba: „Poď mi to napraviť na noštek, poď“.

V piatok Laurenčík na začiatku schôdze upozornil, že bude dôsledne žiadať, aby poslanci mali nasadené respirátory. Poslanci zvolení za ĽSNS ich občas nemali, občas mali a väčšinou mali pod nosom. Upozornila ich na to aj ministerka Mária Kolíková.

Marian Kotleba (ĽSNS), ktorý vystúpil v rozprave, sa na začiatku ospravedlnil občanom, že musí hovoriť s „okupačnou handrou na tvári“, lebo inak by ho vykázali z pralmentu, ako sa to stalo vo štvrtok. Laurenčík Kotlebu upozornil, aby si respirátor nasadil poriadne, pretože ho mal pod nosom. Kotleba kontroval slovami „už je to tu“. Predsedajúci ho upozornil, že bližšie ako dva metre sú pri ňom dvaja poslanci, ktorí sa cítia byť ohrození. „Tak môžu ísť ďalej,“ povedal Kotleba, obrátil sa na jedného z nich a dodal, „poď mi to napraviť na noštek, poď“. Po upozornení si respirátor nasadil aj na nos, ale ten mu po chvíli spadol nižšie a svoj príspevok predniesol s respirátorom pod ním.

Foto: Martin Martiš, Pravda Robert Fico, štít Poslanec Robert Fico v parlamente bez respirátora, len so štítom.

Vo štvrtok vykázali zo sály aj Roberta Fica (Smer), pretože nemal respirátor. Fico prišiel do sály rovnako ako vo štvrtok, s plexisklovým štítom. Je prihlásený do rozpravy, takže sa opäť môže dostať do konfliktu s predsedajúcim schôdze.

Svoje si k téme respirátorov povedal aj Milan Mazurek (zvolený za ĽSNS), ktorý bol tiež vo štvrtok vykázaný z parlamentu. „Milá cirkusová manéž, lebo parlament, po tom, čo ste predviedli včera, po tom, čo tu predvádzate dnes, po tom, čo tu dokonca pán poslanec Baránik bez respirátoru ohrozoval na životoch všetkých ostatných, vrátane pána Benčíka, ktorý sedí vedľa neho a zrazu mu to nevadilo, ale včera kričal po mne, aby som vypadol z tohto miesta, čo som od neho desať metrov, lebo ohrozujem jeho život. Fantázia, človek by chcel mať takú úroveň pokrytectva, akú dosahujete vy.“