Online petíciu za zachovanie akademickej samosprávy za prvý týždeň podpísalo 11-tisíc osôb

Ako uviedol hovorca Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Juraj Rybanský, petícia podporuje zmysluplné reformy a zároveň zásadne odmieta predložený návrh novely vysokoškolského zákona.

Petíciu spustili v piatok 5. novembra STU spolu s Univerzitou Komenského (UK) v Bratislave, Radou vysokých škôl SR (RVŠ SR) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) a s podporou Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR. Popri petícii sa pripravuje aj Zodpovedný protest za slobodné univerzity, ktorý na utorok 16. novembra organizuje UK spolu so STU, s podporou Ekonomickej univerzity, Slovenskej rektorskej konferencie, RVŠ SR i ŠRVŠ.

„Neustále pribúdajúce podpisy spolu s dlho nevídanou jednotou akademickej obce na Slovensku v odmietavom postoji k predloženej novele hovoria jasnou rečou, ktorej by mal porozumieť aj predkladateľ a tento návrh stiahnuť z legislatívneho procesu. Chceme a potrebujeme reformy, ale nie také, ktoré skutočné problémy vysokých škôl neriešia, ale vyrábajú nové,“ povedal predseda petičného výboru a rektor STU Oliver Moravčík.

Najzásadnejšie výhrady akademickej obce proti predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd, napríklad k zmene voľby rektora či postaveniu dekana aj presunu niektorých kompetencií akademického senátu.

„Definovanie minimálnych požiadaviek na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, docentov a profesorov tak, ako ho navrhuje novela, by znamenalo, že by ministerstvo mohlo priamo určovať, kto bude a kto nebude môcť pôsobiť v pozícii docenta alebo profesora,“ priblížil Rybanský ďalšiu výhradu. Univerzity vyslovujú nesúhlas aj s oddelením procesov akreditácie habilitačného a inauguračného konania, keďže to podľa nich neúmerne zvýši byrokratickú záťaž vysokých škôl.