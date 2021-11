Matovič: Bol som jediný minister, ktorý sa postavil za prísnejšie opatrenia

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na stredajšom rokovaní vlády, kde sa schvaľoval návrh zákona súvisiaci s protipandemickými opatreniami, bol za prísnejšie znenie opatrení, ako sa nakoniec schválili. Podľa vlastných slov bol jediný minister, ktorý sa za to postavil. Uviedol to v piatok v rozhlasovej relácii Braňo Závodský Naživo.

Podľa návrhu zákona, ktorý v stredu schválil vládny kabinet, zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti covidu, potvrdením o prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Vláda zároveň navrhla, aby parlament návrh zákona prijal v skrátenom legislatívnom konaní.

V návrhu zákona sa tiež píše, že osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Zamestnanec, ktorý nie je očkovaný a neprekonal covid, a odmietne ponúkané testovanie, nemôže vstúpiť do podniku. Bude sa to pokladať za prekážku v práci na strane zamestnanca. Ak si nedohodne so svojím zamestnávateľom napríklad home office, nebude mať nárok na platené voľno.