Kavecká a Svrček predložili pozmeňujúce návrhy k pandemickej novele vlády

Kaveckej pozmeňujúci návrh má upraviť výšku sumy úrazového príplatku zdravotníkov tak, aby zodpovedala právnemu stavu mimo krízovej situácie. „Je to hlavne pre exponovanú skupinu ľudí, ktorí prichádzajú do styku s pacientmi, ktorí trpia ochorením Covid-19, sú to teda hlavne zdravotníci,“ uviedla.

Svrček priblížil, že jeho návrh by mal časovo obmedziť platnosť obmedzení zamestnancov na základe očkovania, potvrdenia o prekonaní ochorenia alebo o negatívnom teste. Navrhuje, aby platili len do 1. mája 2022.

Podčiarkol pritom, že opatrenia sa týkajú len pandémie, a preto by mala byť riadne ohraničená ich platnosť. Okrem toho chce ustanoviť, aby vláda upravila podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov. Podčiarkol, že toto bremeno nemožno nechať len na zamestnávateľov.