Čaputová pochopila, že sa rútime do katastrofy. Zobudí koalíciu?

Zdravotnícka reforma prežila prvé čítanie v parlamente, a prežila aj koalícia. A to vďaka nezaradeným poslancom, ktorí nahradili hlasy koaličného hnutia Sme rodina. Kollárovci boli proti. Dá sa takto vládnuť?

„Vyzerá to zvláštne, ale Kollár si dvojtvárnosť môže udržať,“ povedal komentátor Marián Repa v podcaste Počúvajte pravdu. A to dovtedy, kým nezaradení poslanci budú ochotní podporovať koalíciu bez hlasov Sme rodina. Komentátor denníka Pravda si kladie otázku, čo urobí Kollár, ak reforma zdravotníctva prejde definitívne: „Čo povie svojim voličom? Ako im vysvetlí tento populizmus?“ Repa pripustil, že Sme rodina sa preteká so Smerom o nových voličov. Líder Smeru Robert Fico to podľa neho robí razantnejšie a efektívnejšie, nahráva mu aj opozičný status.

Vláda a parlament sprísnili pandemické opatrenia, opozícia ich chce dať preskúmať ústavným súdom. „Neschválili nič nové, a nič mimoriadne. Iba sme dobehli ostatné krajiny, nič viac,“ konštatoval Marián Repa. Kritizuje pomalosť a nerozhodnosť politikov, na ktorú sa už podľa neho nemohla pozerať prezidentka Zuzana Čaputová. Dvakrát v tomto týždni vystúpila pred verejnosťou so samostatným vyhlásením. Najskôr poprosila ľudí, aby neodmietali očkovanie a pomohli zdravotníctvu, ktoré je na pokraji svojich síl. A vyzvala politikov, aby prestali pandemickú situáciu politicky zneužívať.

V podcaste ocenil Repa aj druhé vystúpenie Čaputovej k aktuálnej politickej situácii: „Právom to schytala nielen koalícia, ale aj opozícia. Tentoraz nemožno Čaputovej vyčítať neadresnosť,“ konštatoval.

Razantne podľa neho prezidentka reagovala na návrh Smeru, ktorý jej poslal návrh dvoch otázok referenda o predčasných voľbách. Prezidentka ich odmietla, pretože sa podmieňujú, a to zákon zakazuje. Navyše odkázala do centrály strany, že kancelária hlavy štátu nie je právna poradňa.

„Fico je dobrý právnik, a v Smere ich je viac. Veľmi dobre vedia, aké otázky by boli zákonné, ale Čaputovej ich nepošlú,“ zdôraznil komentátor. „Výstižne znela aj kritika koalície, ktorú vyzvala na odchod v prípade, že nedokáže vládnuť a prijať reformy,“ zdôraznil Marián Repa.

Ako vidí komentátor ďalší osud koalície? A prečo chváli premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO)? Na čo by si mal dať pozor Robert Fico, aby nezostal sám? Odpovede Mariána Repu nájdete v podcaste Počúvajte pravdu, v ktorom pravidelne hodnotí politický týždeň.