Kollár: Reformu podporíme, ak budú zapracované pripomienky nemocníc

Koaličné hnutie Sme rodina je prístupné zahlasovať za zdravotnícku reformu, no len v prípade, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zapracuje do legislatívneho návrhu pripomienky a požiadavky nemocníc. Líder hnutia Sme rodina a predseda Národnej rady SR Boris Kollár to uviedol v sobotu počas pracovnej návštevy nemocnice v Zlatých Moravciach.