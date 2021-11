Veľké reči politikov o rýchlej zmene § 363 vyvanuli. Tak skoro sa s ním nepohne

Návrhov je síce viacero, skončia však skôr len ako marketingová sebaprezentácia.

„Navrhneme riešenia a veľmi rýchlo v skrátenom legislatívnom konaní ich presadíme. Ak to neurobíme, táto koalícia nemá opodstatnenie a vydajme definitívne Slovensko mafii a povedzme, že sme boj o očistu Slovenska prehrali,“ avizoval v polovici septembra líder obyčajných Igor Matovič.

Po dvoch mesiacoch je jasné, že tieto zmeny v najbližších mesiacoch presadené nebudú. Pre Pravdu to potvrdil predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. „Do začiatku februára sa o tom v parlamente rokovať nebude, lebo sa to už ani nedá stihnúť,“ uviedol Pčolinský. Vysvetlil, že to sčasti spôsobilo aj nahromadenie koaličných návrhov a nedodržiavanie postupov dohodnutých v koaličnej zmluve.

Účelová zmena

Diskusie o zmene paragrafu 363 Trestného poriadku vyvolalo rozhodnutie Generálnej prokuratúry, ktorá vydala dvojicu rozhodnutí o zrušení obvinení bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, známeho konkurzného právnika Zoroslava Kollára či spoluzakladateľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Prokuratúra pri týchto vyšetrovaniach skonštatovala nedostatok dôkazov a nezákonnosť stíhania. Pčolinský bol preto vzápätí takmer po polroku prepustený aj z väzby.

Vzápätí po zverejnení týchto rozhodnutí iniciovala vicepremiérka Veronika Remišová zo strany Za ľudí mimoriadnu koaličnú radu. Z rokovanie vzišla dohoda o príprave pracovnej skupiny pod vedením ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorá mala pripraviť návrh na oslabenie právomocí generálneho prokurátora. Už od začiatku sa navyše hovorilo aj o rozdelení prokuratúry tak, aby špeciálna prokuratúra pod vedením Daniela Lipšica získala samostatnosť.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka svoje právomoci bránil. Proti účelovej zmene zákona sa postavila aj Slovenská advokátska komora či viacerí odborníci na trestné právo.

Zmeny áno, hlasy nie

Ambície politikov však boli veľké. „Plán je, že k záveru by sa malo dospieť v horizonte dní, prípadne niekoľko málo týždňov, nie mesiacov,“ avizoval poslanec Ondrej Dostál z SaS. Smelé plány však skončili opäť nenaplnené. Proti účelovým a narýchlo pripraveným zmenám paragrafu 363 Trestného poriadku a rozdelení prokuratúry sa zásadne postavil predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Neochotu ustúpiť pri oslabení paragrafu 363 tlmočil aj na konci septembra na stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Po dvoch mesiacoch bolo jasné, že na zmenu koalícia nemá v parlamente dostatok hlasov. Ani to však niektorým jej predstaviteľom nebránilo predložiť svoje návrhy. Síce zbytočne, ale ako marketing to stačí. Ako prvý sa tejto iniciatívy ujal poslanec Alojz Baránik z SaS a v piatok 5. novembra svoj návrh predložil do parlamentu. Navrhuje v ňom, aby návrh na postup podľa paragrafu 363 bolo možné podať len do troch mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia a aj to len v neprospech obvineného.

Dva návrhy

„Návrh pána Baránika nerieši podstatné nedostatky ustanovenia paragrafu 363 a je dokonca v rozpore s jednou zo zásad Trestného poriadku,“ zhodnotila poslancov návrh výkonná riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková.

Vzápätí sa pridala aj vicepremiérka Remišová, ktorá 8. novembra informovala, že na koaličnú radu predložila vlastný návrh. Údajne práve ten, na ktorom sa dohodla mimoriadna pracovná skupina.

„Túto zmenu pokladám za kľúčovú a potrebnú, keďže v týchto dňoch vidíme, ako rastie agresivita tých, ktorým hrozí stíhanie za korupciu a rozsiahlu trestnú činnosť. Akékoľvek pozitívne zmeny a reformy sa dajú robiť iba v krajine, kde sú všetci pred zákonom rovní a kde právo a spravodlivosť skutočne fungujú,“ vysvetlila Remišová.

Pripravenosť na zmenu deklarovala aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Líder poslancov Sme rodina však vysvetlil, že jeho koaliční partneri sa navzájom zablokovali. „Pán Baránik ten svoj návrh zákona predložil bez súhlasu koaličnej rady, bez vedomia koaličných partnerov. Nikoho o tom neinformoval. To znamená, že svoj návrh musí podľa dohody na koaličnej rade stiahnuť alebo presunúť na februárovú schôdzu. Pani Remišová poslala nejaký nástrel, ale tým, že sme presunuli návrh Baránika, návrh pani Remišovej sme nejako do detailov ani nerozoberali,“ vysvetlil Pčolinský.