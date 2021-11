Posekali sa na pandemickej PN. Podľa Sulíka sa má Pellegrini hanbiť

Pellegrini Sulíkovi ako predstaviteľovi vládnej koalície vyčíta, že sa vláda rozhodla zrušiť pandemickú PN. Proti zrušeniu bol Milan Krajniak (Sme rodina). Dôvodom, prečo sa mala pandemická PN zrušiť bolo aj jej údajné zneužívanie.

Sulík, naopak, tvrdí, že dôvodom zrušenia pandemickej PN je jednoducho fakt, že COVID-19 je choroba ako každá iná.

Expremiér povedal, že dnes ľuďom zaleží aj na dvadsiatich eurách, o ktoré môže byť pandemická PN vyššia ako klasická PN. „Lebo tých dvadsať eur môžu použiť na zaplatenie obedov pre dieťa v škole, lebo vy ste zrušili obedy zadarmo,“ vmietol Pellegrini do tváre Sulíkovi.

Ten sa nedal. „A čo by ste povedali deťom pacienta po operácii slepého čreva? Prečo by mali mať infikovaní pandemickú PN? Toto, čo vy tu hovoríte, pán Pellegrini, to je populistické. Hanbite sa, pán Pellegrini,“ dodal minister Sulík.