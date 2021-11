Lex korona dá viac slobody očkovaným, zo zdravotníkov spraví nevoľníkov

Parlament v piatok schválil pandemický zákon, vládou prešiel len v stredu. No k tomu, aby zákon vošiel do platnosti, je potrebný podpis prezidentky a musí byť vydaný v Zbierke zákonov. Prezidentská kancelária predpokladala, že zákon dostane v pondelok.

Avšak na to, aby nadobudol plnú účinnosť, musí vláda ešte upraviť Covid automat, prijať uznesenie vlády a hlavný hygienik musí vydať niekoľko nových vyhlášok. Aj napriek chýbajúcim materiálom je po piatku vláda o krok bližšie k tomu, aby bola prijatá časť návrhov Konzília odborníkov a nemusela zavádzať núdzový stav. Dokonca ani na lokálnej úrovni.

Podľa zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, by sa mal po novom zamestnanec pri vstupe do práce preukázať OTP. Teda očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. To by sa mohlo vyžadovať aj v prevádzkach, reštauráciách či niektorých obchodoch a službách. Zákon upravuje aj pandemickú PN a stanovuje pokuty, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje Covid pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zdravotníci ako nevoľníci?

Situácia sa zmení aj zdravotníkom. Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský kritizuje, že poslanci nenašli odvahu zachrániť viac životov tým, že sprísnia protiepidemické optrania podľa odporúčania odborníkov. „Na čo však naši poslanci mali v piatok odvahu bolo,že slovenským zdravotníkom schválili nariadenie pracovnej povinnosti a aj ich presúvanie po nemocniciach celej republiky a to BEZ núdzového stavu. To je veľmi smutný unikát v celej Európskej únii. Je to hanba,“ napísal Visolajský na sociálnej sieti.

„Slovenskí lekári stoja pri svojich pacientoch aj v týchto ťažkých chvíľach. V nemocniciach zachraňujeme to, čo naši politici pokazili a neriešili. Bez dovoleniek, bez voľných víkendov, bez našich rodín. Bez podpory nášho ministerstva. Naopak prácu nám sťažujú chyby tých istých politikov, ktorí nám v piatok dali pracovnú povinnosť. Pritom títo poslanci ani minister zdravotníctva neurobili pre slovenských zdravotníkov za celý rok NIČ. NIČ. Len prázdne gestá a prázdne reči o hrdinoch v nemocniciach a sanitkách. Tí lekári a sestry, čo tu ešte po tom všetkom ostali, dostali od vlády hanebnú odmenu,“ dodal Visolajský.