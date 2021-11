Rostas musí poslancovi zaplatiť pokutu 33-tisíc eur

Predmetom sporu bol článok v časopise Zem a Vek z marca 2017. Časopis vtedy o Benčíkovi napísal, že kryje neonacistov a ohrozuje životy slovenských občanov. Verdikt OS Bratislava III vyniesol koncom októbra.

„Tibor Rostás nemá veľmi úspešnú jeseň. Síce s oneskorením, ale predsa ho dobehli staré hriechy,“ komentoval aj to aktuálne rozhodnutie súdu na sociálnej sieti Benčík.

Rostasa koncom októbra odsúdil Najvyšší súd (NS) SR v inom prípade na peňažný trest vo výške 4000 eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, išiel by do väzenia na tri mesiace. Obhajca avizoval, že voči verdiktu podajú dovolanie. Rovnako, že jeho klient nezaplatí a pôjde radšej na výkon trestu.

Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil Rostas v časopise článok s názvom Klin Židov medzi Slovanmi, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite.