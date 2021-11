Budaj v Ide o pravdu: Kollár sa vracia z cesty, na ktorú vykročila koalícia. Je to hanba

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Jána Budaja v relácii Ide o pravdu.

Koalícia odložila hlasovanie o reforme národných parkov na ďalšiu parlamentnú schôdzu, pretože nemá podporu hnutia Sme rodina.

„Pre našich voličov je to podraz, lebo hnutie s tým súhlasilo v programe vlády,“ povedal v relácii Ide o pravdu Ján Budaj (OĽaNO), minister životného prostredia. Potvrdil, že s lídrom Borisom Kollárom sa chce ešte stretnúť a presvedčiť ho.

Na otázku, ako by mala reagovať koalícia v prípade, že odmietavý postoj Sme rodina sa nezmení, minister uviedol: „Mám nádej, že zostanú v koalícii“.

Nesúhlasí s tvrdeniami, že presun lesov pod ministerstvo životného prostredia znamená stratu pracovných príležitostí a ďalšie zväčšovanie regionálnych rozdielov. Podľa neho je to naopak: „Sme posledný štát v Európe, ktorý necháva ľudí v regiónoch národných parkov biednych.“

Reforma by síce zásadne znížila objem ťažby dreva v týchto lokalitách, ale priniesla by nové pracovné podmienky. V prvom rade rozvoj cestovného ruchu, modernizáciu infraštruktúry a nové pracovné pozície. „V národných parkoch máme národný poklad, ale ešte nie je vyleštený,“ dodal Budaj.

Odpor opozície vníma ako falošný, pretože aj vláda premiéra Roberta Fica (Smer) pripravovala podobnú reformu. „Oni chcú zlomiť vládu, a zachrániť si kožu,“ konštatoval.

Ako vníma minister Ján Budaj koalíciu? „ Je to koalícia začiatočníkov. Buď sa poučia, alebo nie,“ znel jeho komentár. V relácii to vysvetlil tak, že ani jeden líder nebol súčasťou exekutívy, a teda nemá s vládnutím skúsenosť. Koalíciu ale považuje za prelomovú, lebo podľa neho priniesla nástup novej politickej generácie, ktorá navyše zápasila s Ficom.

„Bola by hanba, keby sme sa vrátili z cesty,“ povedal. Budaj však spomenul výnimku, a to Borisa Kollára: „Vracia sa z cesty, na ktorú sme vykročili. Je to hanba a prehra.“

Čo si myslí minister Budaj o Igorovi Matovičovi (OĽaNO)? Prečo ho obhajuje? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Jánom Budajom, ministrom životného prostredia a tribúnom Novembra '89.