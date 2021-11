Matovič chce dostať deti na krúžky. Ani teraz sa dotácie nevyužívajú naplno

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) predstavil v rámci daňovo-odvodovej reformy príspevok na takzvané „služby deťom“. Avizoval, že rodiny by mali dostávať na každé dieťa od 3 do 18 rokov 70 eur mesačne na krúžky, doučovanie či návštevu divadla alebo galérie. „Odrastenejšie deti by ich mohli využiť napríklad aj na vstupné do posilňovne,“ avizoval Matovič. Peniaze má štát postupne nahrávať na kartu, z ktorej budú rodičia potom financovať voľnočasové aktivity detí.

Aktuálne štát míňa na tento účel 12 eur, peniaze však nedostávajú priamo rodiny. Okrem toho každý žiak vždy na začiatku školského roka dostáva od ministerstva školstva vzdelávací poukaz v hodnote 32 eur, ktorý tiež môže využiť na podobné aktivity.

Podľa Matoviča bude môcť krúžky viesť hocikto. Stačí, ak mu konkrétna škola udelí certifikát. Riaditeľ Základnej školy na Drieňovej ulici v Bratislave Gabriel Kalna povedal, že si nevie predstaviť, ako bude škola certifikovať poskytovateľa voľnočasovej aktivity. „Nie je našou úlohou ,lustrovať' cudzích poskytovateľov, ktorí majú so školou uzavretú maximálne nájomnú zmluvu o prenájme priestorov, a to, čo tam prevádzkujú, si vyberajú rodičia,“ upozornil. Dodal, že ani vzdelávacie poukazy v hodnote 32 eur ročne nie sú stopercentne využité.

„Keďže záujmové krúžky v prevažnej väčšine vedú učitelia, je na rozhodnutí riaditeľa školy alebo školského zariadenia, či osoby, ktoré ich zabezpečujú, spĺňajú požadovanú odbornosť a sú kompetentné viesť danú záujmovú činnosť,“ uvádza ministerstvo školstva.

Vedenie krúžkov alebo doučovania ľuďmi „zvonka“ nebude úplná novinka, keďže ministerstvo v septembri vyhlásilo výzvu pre organizácie na nábor a prípravu doučujúcich, ktorí nemajú úplné pedagogické vzdelanie. Poskytujú im metodickú podporu. Podľa rezortu ide o to, aby pomoc s doučovaním dostalo čo najviac žiakov.

„Myslím si, že ak nejaký pedagóg vykonáva v škole krúžok pre určitú skupinu detí, vzdeláva či vychováva svojich žiakov v takej oblasti, v ktorej je odborník,“ tvrdí riaditeľka Spojenej školy na Školskej ulici v Lendaku v okrese Kežmarok Mária Budzáková. „Ak z pozície riaditeľa školy umožním konkrétnemu pedagógovi krúžok, znamená to, že mu verím, že svoju činnosť bude vykonávať kvalifikovane a odborne,“ hovorí. „To naozaj už školy v súčasnej situácii nemajú čo robiť?“ pýta sa na margo certifikácií. V škole sa nachádza aj centrum voľného času, kde športové krúžky vedú pedagógovia, ktorí majú trénerské kurzy.

Podľa nej rodičom pomôžu príspevky štátu na krúžkovú činnosť, doučovanie či základné umelecké školy, no v tomto roku kapacitu krúžkov určite zvyšovať nebudú. „Je obdobie covidu a náš okres je momentálne v čiernej fáze,“ pripomína Budzáková.