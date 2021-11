Politizácia univerzít rozdeľuje, akademici a študenti idú do ulíc

Nechceme neslobodné spolitizované vysoké školy, nie je to novela pre nás, ale pre vás a vašich politických nominantov, znelo na študentskom pochode proti tejto novele počas minulého týždňa. V utorok 16. novembra idú opäť do ulíc.

„Univerzita Komenského (UK) v Bratislave spolu so Slovenskou technickou univerzitou (STU), Radou vysokých škôl (RVŠ) a Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) pripravuje „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“. Pochod sa začne v utorok 16. novembra 2021 o 13.00 hod. pred historickou budovou UK na Šafárikovom námestí,“ uviedla univerzita a dodala, že akademická pôda po 32 rokoch opäť ide bojovať za slobodné univerzity.

Zmeny nasilu

Keďže sa robia nasilu a proti vôli zainteresovaných, vládna koalícia to má s presadzovaním reforiem v súčasnosti ťažké. Čo na novelu ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) hovoria ďalší predstavitelia koaličných strán a analytici?

Ministerstvo školstva už niekoľko mesiacov pretláča novelu zákona o vysokých školách. Tá, ako uznávajú aj predstavitelia univerzít, prináša veľa dobrého. To všetko však ostáva v tieni široko kritizovanej zmeny riadenia vysokých škôl, ktorou by cez nominácie do správnej rady získal samotný minister školstva priamy a rozhodujúci vplyv nad najvyššími personálnymi nomináciami na univerzitách a ich financovaním.

Po opakovaných ostrých vystúpeniach predstaviteľov univerzít sa proti novele postavili aj samotní študenti. „Nerieši naše problémy ale vytvára nové – politizáciu akademického prostredia! Naše školy nie sú vaše firmy! Skončite tú ŠaŠkáreň! Chceme skutočnú reformu! Za slobodné vysoké školy!“ upozorňovali študenti skandovaním či transparentmi na stredajšom protestnom pochode. „Nezabúdajme, prosím, ani na to, že Branislav Gröhling bol obvinený z plagiátorstva,“ pripomínali študenti.

Ani koalícia si však zatiaľ akoby nevšimla problém s Gröhlingovým návrhom. Gröhlingov stranícky šéf a minister hospodárstva Richard Sulík deklaruje, že za svojím ministrom jednoznačne stojí. Ako reagoval na otázku Pravdy, štát univerzity financuje a mal byť mať preto nad nimi väčšiu kontrolu. Postoj rektorov, ktorí chcú byť od politiky nezávislí, Sulík neschvaľuje.

„Zachytil som výhradu, že štát chce viac rozprávať do riadenia univerzít. To považujem za správne. Nech tam má aj štát svojich zástupcov, keď to celé z peňazí daňovníkov platí. Politici, ktorí o tom rozhodujú, dostali na rozdiel od rektorov mandát priamo od ľudí. Vláda má najsilnejší mandát, a preto by mala mať právo do rozhodovania hovoriť. Kto platí, nech má do toho aj čo hovoriť. Dajte nám viac peňazí a nestarajte sa o nás, tak s takýmto postojom nesúhlasím. Neviem o tej novele zďaleka všetko, ale plne dôverujem Braňovi Gröhlingovi,“ zdôraznil Sulík.