Vláda pritvrdzuje: Podujatia len pre zaočkovaných, práca v režime OTP

Podľa premiéra vláda dlho rokovala s konzíliom, s cieľom trafiť „klinček po hlave pandémie“. Podľa jeho slov samotné konzílium rokovalo štyri dni. „Situácia je taká vážna, že najbližšie tri týždne potrebujeme opatrenia výrazne sprísniť, aby sme upokojili a stabilizovali situáciu v nemocniciach,“ uviedol premiér s tým, že práve tri týždne budú stačiť na zlomenie negatívnej krivky.

Cieľom je podľa premiéra mať pekné Vianoce, „ktoré budú stabilné a hlavne podľa pravidiel Covid automatu“, pretože zrejme „nebudú bez koronavírusu“.

Konzíliu predostrelo vláde opatrenia, o ktorých bude kabinet hlasovať vo štvrtok. Odborníci navrhujú umožniť zamestnancom prácu z pracoviska len v režime OTP. Hromadné podujatia budú len pre zaočkovaných, návšteva neesenciálnych obchodov, vrátane nákupných centier, bude dovolená len v režime očkovaný a prekonaný. Amatérske športové súťaže budú v režime očkovaný, prekonaný. V režime OTP bude len šport profesionálny. Wellness a akvaparky budú môcť navštevovať len hostia, ktorí prekonali COVID-19 alebo sú zaočkovaní.

Ubytovanie bude len pre prekonaných a očkovaných, výnimkou budú čierne okresy, kde nemôžu byť ani očkovaný. Vláda ale ešte uvažuje o zavedení výnimky.

Viac výhod pre zaočkovaných

„Ak budeme vidieť, že tieto opatrenia nestačia a ak sa bude zvyšovať nápor na nemocnice, budeme musieť pritvrdiť,“ podotkol Heger. Vláda sa chystá predstaviť nový aktualizovaný Covid automat, ktorý má priniesť ešte viac výhod pre zaočkovaných. Konkrétnosti v utorok ale Heger nespomenul.

Heger avizuje, že vláda už nebude otáľať so sprísňovaním resp. uvoľňovaním opatrení. „Realitou je, že sa prudko napĺňajú nemocnice, najmä oddelenia s umelou pľúcnou ventiláciou," pokračoval premiér a pripomenul, že niektoré mestá už „majú problém s uskladňovaním tiel obetí covidu“.

„Nechceme sa dostať do situácie, keď by ľudia, ktorí sa dostanú do nemocnice, mali problém dostať lekársku pomoc,“ zdôraznil Heger a pripomenul, že nárast počtu covidových pacientov obmedzuje bielu medicínu. „To vidíme už aj dnes, odkladajú sa operácie. Je to veľké riziko, preto potrebujeme veľmi rýchlo skrotiť šírenie nákazy,“ prízvukoval premiér.

Jediný nástroj – očkovanie

Pre porovnanie spomenul Rakúsko, ktoré má o približne 20 percentuálnych bodov viac zaočkovaných a v pondelok zaviedlo lockdown pre nezaočkovaných. „My máme oproti Rakúsku takmer dvojnásobne vyššie čísla pri hospitalizáciách. Pri úmrtiach je toto číslo ešte vyššie. Preto, prosím, kto chce, zaočkujte sa. Budeme posilňovať kapacity v očkovacích centrách, aby ľudia mohli využiť čas na očkovanie,“ pokračoval Heger.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) poďakoval všetkým zdravotníkom za prácu, ktorú vykonávajú s plným nasadením. Dodal, že prísnejší Covid automat, ktorý by sa mal schváliť na vláde, bude v konečnom dôsledku znamenať, že nemocnice sa budú môcť venovať aj bielej medicíne. „Nemáme iný nástroj v boji s pandémiou, iba očkovanie,“ zdôraznil Lengvarský.

Primárka Alena Koščálová, členka Konzília odborníkov, povedala, že na vládu priniesli niekoľko opatrení, ako možno krízu riešiť vrátane ešte výraznejšieho zvýhodnenia očkovaných. „Sme ale v situácii, keď nový covid automat nemôžeme dať do praxe, lebo by mohol zhoršiť pandemickú situáciu,“ podotkla.

„Pandemický vlak máme rozbehnutý tak rýchlo, že keď nepribrzdíme, rútime sa do humanitárnej katastrofy,“ upozornila a podotkla, že situácia sa zhoršuje tak veľmi, že nemocnice už nebudú schopné prijímať ani covidových pacientov.