Fico: Za politické chyby sme už zaplatili

„Na predstaviteľov Smeru, členov a sympatizantov sa vzťahuje staré známe: Čo nás nezabilo, to nás všetkých posilnilo. Vážim si každého, kto nepodľahol klamstvám a zotrval pri strane, ktorá je najúspešnejším politickým projektom v moderných dejinách Slovenska,“ povedal Fico. Podľa neho sa už definitívne skončilo „obdobie, kedy Smer platil politickú daň za politické chyby“.

Fico obhajoval inštitút predčasných volieb. Považuje ho totiž za nástroj riešenia politických kríz. „Aby sme najbližšie parlamentné voľby mohli vyhrať, najskôr ich musíme mať,“ podotkol. Pripomenul, že Slovensko už má skúsenosť s predčasnými voľbami. Aj v roku 2018 sa práve Ficovi a jeho strane podarilo predčasným voľbám vyhrnúť, keď sa „podarilo uhrať rekonštrukciu vlády“. V tejto súvislosti kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá najskôr nechala posúdiť referendovú otázku Ústavným súdom SR, neskôr upozornila, že ďalšie otázky, ktoré Smer predložil, sa navzájom podmieňujú a tak nemôže vyhlásiť referendum.

Budú iniciovať zmenu ústavy

Preto chce Smer v decembri iniciovať zmenu ústavy. „Ak vládna koalícia nedovolí ústavu znovelizovať, rozhodneme o začatí petičnej akcie a vytvoriť tlak na konanie referenda. My chcem zmenu vlády demokratickou a ústavnou cestou,“ prizvukoval Fico s tým, že jeho strana sa „zaväzuje napraviť všetky defekty súčasnej vládnej koalície“. Podľa Fica éra súčasnej vládnej koalície „bude raz čiernou machuľou v dejinách moderného Slovenska“.

Smer sa chystá vyhrať parlamentné voľby. A potom mieni vrátiť obedy zadarmo pre školákov, s tým, že by ich mali k dispozícii aj stredoškoláci, vyplácať plnohodnotné trináste dôchodky. „Až potom môžu prísť na rad témy, ktoré sú dôležité pre socialistov v bohatých západných krajinách,“ dodal Fico.

Podľa neho Slovensko dosiahlo za 12 rokov vládnutia Smeru veľa. „Ale stále nemáme dostatočne vysoké mzdy a penzie, máme veľké rezervy v starostlivosti o chorých a bezvládnych, nevieme poskytnúť dostatok dostupného bývania, krívame do verejných službách, nemáme istotu, či vo vzdelávaní ideme dobrou cestou a či naše deti budú múdrejšie a lepšie pripravené na život ako my. To je doživotná misia pre ľavicu, z tejto cesty nemôžeme zísť, ak sa chceme volať slovenská ľavica – ak sa tohto budeme držať, Smer sa nikdy nemôže stratiť zo slovenskej politickej mapy,“ burcoval straníkov.

Predseda a bývalý viacnásobný premiér pripomenul, že Smer musí mať ambíciu spolupracovať na vládnej úrovni s inými politickými stranami. „Smer je sociálnodemokra­tická, protifašistická a proeurópsky orientovaná strana – to dáva jasný rámec pre naše prípadné povolebné rozhodnutia,“ povedal. Zopakoval, že najlepšia by bola spolupráca so stranou Hlas, ktorú založili odídenci vlani po parlamentných voľbách. „Išlo by o najlepšiu alternatívu pre Slovensko, ktorá by bola garanciou stabilného vládnutia pre Slovensko,“ zdôraznil Fico s tým, že jeho strana „má povinnosť voličom ponúknuť životaschopné alternatívy“.

Ako by Smer riešil pandémiu

Ako sľúbil, Fico predstavil verejnosti vlastné riešenia súčasnej pandemickej situácie. Zhrnul ich do 8 bodov: