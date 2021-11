Matovič sa na sneme ospravedlnil spolupracovníkom

Ešte pred desiatimi rokmi bolo hnutie, ktoré má od volieb okrem premiéra pod palcom aj sedem rezortov, označované za výťahovú stranu. Dôvodom bola jej členská základňa. Tú tvoril len predseda a traja členovia, ktorí by sa, obrazne povedané, zmestili do výťahu.

Bez jasnej štruktúry či funkčnej centrály má dnes OĽaNO 45 členov, čo je zákonné minimum, a spravuje ministerstvá kultúry, zdravotníctva, vnútra, financií, životného prostredia, pôdohospodárstva a obrany.

Svoj tretí snem v histórii a prvý verejný si obyčajní naplánovali na deň, keď Slovensko oslavuje demokraciu, vo vládnom hoteli Bôrik. Na pódiu ako prvý rečník s nápisom „Revolúcia trvá“ za chrbtom vystúpil premiér Eduard Heger. „Preferencie počas volebného obdobia nám nezvyknú priať a som vďačný, že sa k nám ľudia pri každých voľbách priznali a v roku 2020 nám dali takú dôveru,“ povedal. Hnutie v posledných parlamentných voľbách dosiahlo fenomenálny volebný výsledok.

Matovičovi sa podarilo poskladať koalíciu, zostaviť kabinet a do parlamentu priviedol 53 poslancov. Heger však dodal, že preferencie dnes neodrážajú to, akú má hnutie zodpovednosť. „COVID-19 je skúška pokory, pretože si pýta nepopulárne opatrenia,“ vyhlásil.

OĽaNO podľa neho silne stojí za reformami, no alfou je boj proti korupcii. Odkazuje pritom na kauzy ako Váhostav, Bonaparte či tunelovanie vedy a výskumu cez eurofondy. Po jeho polhodinovom príhovore prišiel rad na zakladateľa.

Igor Matovič, ktorý bol rok premiérom a od apríla je ministrom financií, na úvod povedal, že rúška nás obrali o tvár, a vyzval Úrad verejného zdravotníctva, aby sa nad ich používaním zamyslel. Bývalého premiéra Roberta Fica (Smer) viackrát označil za „kovaného komunistu, šéfa slovenských mafiánov a skorumpovaného bastarda“. „Neuhol som mu na začiatku a neuhnem dovtedy, dokým budem žiť,“ vyhlásil.

Vo chvíľach, keď spomínal na svoje pôsobenie na stoličke premiéra, zadržiaval slzy. „Prepáčte, že som sa stal guľou na nohe OĽaNO a robil som vám skôr hanbu. Túto dobu som skôr nezvládol,“ ospravedlnil sa spolustraníkom a odkazoval na to, ako nedokázal pochopiť, ako jeho partneri prepočítavali ľudské životy na ušetrené dôchodky. „Vybíjalo mi to poistky a stratil som pôdu pod nohami,“ priznal.

Na snem prišli aj zástupcovia všetkých koaličných partnerov, ktorí sa dušovali, že ak by opäť došlo k skladaniu vlády, „išli by do toho znova“.