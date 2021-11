ONLINE: Európa je novým ohniskom pandémie, čísla trhajú rekordy

Pri uvoľňovaní opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku sa počíta kĺzavý medián z denného počtu nových nakazených za uplynulý týždeň očistený o nových nakazených v karanténnych centrách. Príklad: Ako vypočítať medián? Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2

a usporiadame ich vzostupne : 2, 9, 10, 13, 15, 21, 81



potom medián je číslo 13. 7-dňový priemer a kĺzavý medián 7-dňový priemer Kĺzavý medián 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: Maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, väzniciach, zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 75 interiér/150 exteriér. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: max. 10 osôb alebo min. 25 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia max. 10 osôb. OTP: max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 50 % kapacity. OTP: max. 25 % kapacity. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: hromadné prehliadky do 10 osôb. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné školy aj gymnáziá, jedálne; vysoké školy len zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných. Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov. Základ: maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 25 % kapacity, maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálne 50 osôb, výnimka pre profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb iba pre zákazníkov wellness zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 25 % kapacity. OTP: max. 10 osôb. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozstupy medzi stolmi, otvorených minimálne 50 % stien. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Obmedzený pohyb s výnimkami od 5.00 h do 1.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Zákaz cestovania medzi okresmi (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materské, základné a stredné školy, gymnáziá, školské jedálne a vysoké školy – zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ – záverečné skúšky. Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Základ: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 1 osoba na 25 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: len profesionálne ligy. Základ: zakázané. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 25 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ: zakázané. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: zakázané. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automatu. OTP: zakázané. Základ: zakázané. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne obchody max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: iba esenciálne služby max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. OTP: zatvorené. Základ: zatvorené. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. OTP: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi.

7:22 Pri novom subvariante koronavírusu delta AY.4.2 je zjavne menej pravdepodobné, že povedie k príznakovej nákaze. Vyplýva to zo štúdie REACT-1 Imperial college v Londýne. V Británii už tento subvariant tvorí takmer 12 percent sekvenovaných vzoriek.

Podľa zverejnenej štúdie len tretina infekcií subvariantom AY.4.2 vyvolala „klasické“ covidové príznaky, zatiaľ čo u teraz stále dominantnej línie AY.4 je to takmer polovica. Nejaké symptómy majú dve tretiny ľudí so subvariantom AY.4.2, zatiaľ čo pri variante AY.4 sú to viac ako tri štvrtiny.

Experti sa domnievajú, že AY.4.2 je trochu nákazlivejší, ale neukázalo sa, že by spôsoboval ťažší priebeh ochorenia alebo bol odolnejší voči vakcínam ako dominantná delta. (čtk)

7:08 Karikatúra 18.11.2021 (Danglár)

18. 11. 2021

6:58 Protipandemické opatrenia sa majú sprísniť. Nové pravidlá má schváliť vláda na štvrtkovom rokovaní. Po utorkovom zasadnutí kabinetu predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) oznámil, že na nasledujúce tri týždne bude potrebné výrazne sprísniť opatrenia, aby sa zlomila negatívna krivka a stabilizovala situácia v nemocniciach.

Predstavil tiež návrhy konzília na riešenie neustále zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. Odborníci navrhujú prácu v režime OTP, hromadné podujatia chcú obmedziť len pre zaočkovaných a do prevádzok, ktoré neposkytujú sortiment na zabezpečenie základných životných potrieb a do nákupných centier navrhujú umožniť vstup len očkovaným či po prekonaní ochorenia.

Amatérske športové súťaže majú byť v režime očkovaný, prekonaný. V režime OTP bude len profesionálny šport. Wellness a akvaparky budú môcť navštevovať len hostia, ktorí prekonali covid, alebo sú zaočkovaní. Výnimkou budú čierne okresy, kde takéto prevádzky zostanú zatvorené pre všetkých. Hotely a penzióny budú otvorené len pre prekonaných a očkovaných, v čiernych okresoch budú zatvorené aj pre nich.

O presnej podobe opatrení má rozhodnúť vláda. Heger deklaroval, že so všetkými návrhmi konzília súhlasí, zároveň avizoval, že ak sa situácia ani po zmene pravidiel nezlepší, budú potrebné ešte tvrdšie kroky. (tasr)

6:10 Zhruba dve tretiny prípadov koronavírusu, ktoré boli minulý týždeň potvrdené vo svete, pripadali na Európu. Minulý týždeň bolo vo svete diagnostikovaných 3,3 milióna nových prípadov koronavírusovej nákazy, z ktorých 2,1 milióna v európskom regióne. Do neho WHO zahŕňa európske štáty, Rusko a niektoré stredoázijské krajiny, ktoré bývali súčasťou Sovietskeho zväzu. Najviac epidémia silnela podľa WHO v Rusku, Nemecku a Británii. Nárast úmrtí bol najvyšší v Nórsku a na Slovensku.

WHO už skôr varovala, že Európa sa môže stať novým ohniskom koronavírusovej nákazy vo svete. V časti kontinentu je zaočkovanosť stále relatívne nízka, prudký rast prípadov sa však nevyhýba ani krajinám, kde je proti COVIDU-19 naočkovaná už veľká časť populácie, ako ukazujú prípady Nemecka a Británie.

Nemecko eviduje za posledných 24 hodín rekordných 65 371 nových prípadov koronavírusovej nákazy a 264 úmrtí súvisiacich s COVIDOM-19. Pred týždňom úrady nahlásili 235 úmrtí. Kvôli zhoršujúcej sa epidemickej situácii jednotlivé spolkové krajiny sprísňujú protikoronavírové opatrenia. O ďalšom sprísňovaní podmienok neočkovaným na celonemeckej úrovni bude vo štvrtok hlasovať Spolkový snem.

„Smerujeme teraz do vážnej núdze. Budeme mať naozaj veľmi zlé vianočné sviatky, pokiaľ teraz neprijmeme protiopatrenia,“ upozornil v stredu večer šéf RKI Lothar Wieler pri online debate so saským premiérom Michael Kretschmerom.

Holandsko v stredu druhý deň v rade zaznamenalo vyše 20-tisíc nových prípadov koronavírusovej nákazy, čo je doteraz najvyššia denná bilancia od začiatku pandémie. Vyše 20 000 nových infekcií hlásilo aj Francúzsko, ktoré tento míľnik prekonalo prvýkrát od konca augusta.

Posledná vlna epidémie v Holandsku sa začala krátko po tom, čo tamojší kabinet v septembri zrušil potrebné rozostupy a ďalšie opatrenia. Premiér Mark Rutte na konci minulého týždňa zaviedol čiastočnú uzáveru, ďalšie opatrenia kabinet sprísnil už na začiatku mesiaca.

Takzvaná sedemdňová incidencia, ktorá určuje počet nových infekcií na 100 000 ľudí za posledný týždeň, je vo Francúzsku 129. Agentúra Reuters pripomína, že je to niekoľkonásobne menej ako v susedných krajinách ako je Belgicko, Británia či Nemecko.

Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal uviedol, že krajinu zasiahla piata vlna epidémie. Kabinet podľa neho však zatiaľ neplánuje žiadne nové opatrenia proti šíreniu vírusu. Hlavný zdravotný poradca francúzskej vlády Jean-François Delfraissy ale povedal, že úrady by mali opäť firmy požiadať, aby svojich zamestnancov nechali pracovať z domu.

Od začiatku epidémie WHO zaznamenala vyše 252 miliónov potvrdených prípadov koronavírusovej infekcie. Zhruba 95 miliónov pripadá na americký kontinent a 81,5 milióna na Európu. Afrika vykazuje iba šesť miliónov potvrdených prípadov, čo je ale zrejme ovplyvnené aj nízkym testovaním. V súvislosti s chorobou COVID-19 zomrelo vyše päť miliónov ľudí.