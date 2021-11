Jedlo, drogéria alebo granule pre domáceho miláčika: Kuriér u vás zazvoní už pár minút po objednávke

Je to jednoduché. Objednáte si cez aplikáciu alebo webovú stránku jedlo z reštaurácie, potraviny, či drogériu. O niekoľko minút vám už kuriér odovzdáva zásielku. Vitajte vo svete ultra rýchleho doručovania. Spoločnosť foodpanda vstúpila na náš trh iba nedávno – túto jeseň – a o necelý mesiac už poskytovala svoje služby v desiatich najväčších slovenských mestách – v Bratislave, Trnave, Žiline, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Martine, Poprade, Prešove a Košiciach. To sa ešte v takom krátkom čase nepodarilo žiadnemu poskytovateľovi donáškovej služby. Víziou spoločnosti je dostať rýchle nakupovanie do každého kúta Slovenska, všade tam, kde to len bude možné.

Slováci, tešte sa na ultra rýchle nákupy!

Plány spoločnosti sa však pri rýchlom doručovaní ani zďaleka nekončia. Pre obchodných partnerov už foodpanda spustila e-shop, ktorý ponúka aj zaujímavý sortiment obalov, kancelárskych potrieb a hygienických prostriedkov. No a úplnou novinkou je, že na poli „quick commerce“ nadviazala foodpanda spoluprácu s partnerom Tesco Expres, do ktorej je zapojených prvých jedenásť obchodov v Bratislave.

V Bratislave otvorí koncom novembra foodpanda aj prvý pandamarket, ktorý úzko spolupracuje s miestnymi partnermi a okrem doručenia ponúka i sortiment navýšený o lokálne špeciality, či už sú to výrobky pekárov, mäsiarov alebo vinárov. Pandamarkety majú vznikať postupne po celom Slovensku s rovnakým konceptom – ponúkať kompletný štandardný sortiment obohatený o lokálne špeciality, to všetko s dodaním zákazníkovi do niekoľkých minút. Pandamerket pritom nie je klasický obchod, kde sa prechádzate s košíkom a vyberáte si tovar, ale takzvaný dark-store, teda obchod určený len na rozvoz.

FOODPANDA, PR, nepouzivat

Objednávka vybavená do pár minút. Ako je to možné?

Čas je vzácna komodita, v súčasnosti to platí ešte viac ako kedykoľvek predtým. A je to práve čas, ktorý chce foodpanda dať svojim zákazníkom. Preto je rýchlosť jeden z pilierov, na ktorých stojí nová doručovateľská služba, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Delivery Hero. Na celom Slovensku platí, že kuriér foodpanda vám doručí objednávku do 30 minút. Ako je možné, že môžete čas od objednania do doručenia rátať na minúty? „Je to vďaka nášmu prepracovanému systému a unikátnemu algoritmu, ktorý je naším hlavným know-how a zohľadňuje vzdialenosť k zákazníkovi aj dopravnú situáciu,“ vysvetľuje Filip Fingl, CEO foodpanda Slovensko. „Ďalšími piliermi našej spoločnosti sú variabilita, dostupnosť, kvalita a lokálnosť. Od týchto kľúčových parametrov sa odvíja celé fungovanie nášho ultra rýchleho doručovania.“

Rýchlosť áno, ale nikdy na úkor kvality

Pokiaľ ste boli doteraz zvyknutí len na dovoz jedla, foodpanda búra aj tento stereotyp. Môžete si objednať aj rôzny iný tovar, prakticky všetko, čo sa dá do polhodiny doviezť z miestnych obchodov. Pretože po rýchlosti a variabilite je práve dostupnosť ďalším pilierom, na ktorom stojí foodpanda. Nejde pritom len o cenovú, ale aj o geografickú dostupnosť. Znamená to, že kuriér vám doručí objednaný tovar iba z blízkych obchodov. Na to úzko nadväzuje pilier lokálnosti, čo v praxi znamená, že foodpanda nevozí len objednávky z veľkých obchodov, ale privezie vám aj produkty z malej miestnej prevádzky, na ktorú ste zvyknutí. Tento ultra rýchly doručovateľ totiž nerieši veľkosť prevádzky ani zvučnosť mena, ale len kvalitu. Tá je najdôležitejšia a týka sa produktov, prevádzok aj kuriérov, skrátka celého doručovacieho systému.

Foodpanda, PR, nepouzivat

Kuriér je novodobý hrdina

Obrovský nárast online nakupovania priniesol okrem iného aj veľký dopyt po kuriéroch. Mnohí doručovatelia majú o kuriérov núdzu, pretože táto práca je špecifická, vôbec nie ľahká a pritom dôležitá. Preto vo foodpande vytvárajú kuriérom stabilné prostredie s atraktívnymi balíkmi odmien. Stále prijímajú nových kuriérov, ktorí sa môžu stať hrdinami zákazníkov a mesta. Keďže predpokladom rýchleho a úspešného doručenia je dobre zvládnutá logistika, na kuriérov si vo foodpande potrpia. Veď do veľkej miery je to ich zásluha, že tento nový dravý doručovateľ prináša ľuďom to, čo dokážu skutočne oceniť – čas.