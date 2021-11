Matovič bude niesť zodpovednosť, tvrdí Fico

Smer požiada Ústavný súd, aby posúdil najnovšie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. "Máme povinnosť úplne jasne a zreteľne povedať, že za to, v akom stave sa nachádza táto krajina vzhľadom na pandémiu, nesie súčasná vládna koalícia," vyhlásil predseda opozičnej strany Smer Robert Fico.

Vládnej koalícii vyčíta, že zlyhala tak pri druhej, ale aj tretej vlne pandémie. „Toto je ich maslo na hlave. A príde deň, keď sa téma obetí covidu stane témou zodpovednosti dnešnej vládnej koalície,“ povedal s tým, že strana berie na vedomie a rešpektuje závažnosť situácie.

Fico koalícii vyčíta, že nepracuje s pozitívne testovanými. „Žiadame vládu, aby okamžite začala pracovať s ľuďmi, ktorí sú pozitívne testovaní. Ak hneď teraz dala pripraviť milión balíkov liekov, kde by boli antibiotiká, vitamíny a podporné liečivá, tak to stojí menej peňazí ako tá stupidná očkovania lotéria,“ pritvrdil Fico s tým, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) raz „bude niesť zodpovednosť za vyhadzovanie peňazí do luftu“. Na druhej strane, Smer sľubuje, že nebude kritizovať prípadné navyšovanie deficitu a verejného dlhu, ak „budú zdroje použité rozumne pre ľudí a na predchádzanie pandémii“.

Smer sa v pondelok chystá obrátiť na Ústavný súd a žiada, aby obe vyhlášky, ktoré začnú platiť v pondelok 22. novembra, vyhlásil za protiústavné. „Zasahujú do práv a slobôd ľudí bez akéhoľvek dôvodu,“ zdôraznil Fico.

Strana žiada, aby Ústavný súd okamžite pozastavil účinnosť oboch vyhlášok. „Cieľom týchto vyhlášok je nahnať ľudí očkovania. Ak budú fungovať v praxi, budú spôsobovať ústavnoprávne ujmy ľuďom, pretože budú obmedzovaní na svojich právach,“ vysvetlil Fico.