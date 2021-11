Krčméry v Ide o pravdu: Ak sa čísla nezlepšia, bude lockdown pre všetkých. Okrem škôl

Epidemiológovia žiadali sprísnenie opatrení pre nezaočkovaných ľudí už pred dvomi týždňami, ale politici to odmietli. „Mali by si vyzliecť stranícke tričká, a aspoň tri týždne sa správať ako úradnícka vláda. To by pomohlo,“ povedal v Ide o pravdu profesor Vladimír Krčméry.

Prudký nárast ochorení na COVID-19 prekvapil viaceré európske krajiny. Slovensko sa za posledný týždeň vyšplhalo na prvé miesto vo svete v 7-dňovom priemere nových prípadov na 100 tisíc obyvateľov (portál Our World in Data).

Prísny lockdown zavádza od pondelka Rakúsko, ktoré je na treťom mieste. Vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) rozhodla vo štvrtok o lockdowne, ale len pre nezaočkovaných ľudí. Bude to stačiť?

Podľa epidemiológov treba zastaviť nárast ochorení, a stabilizovať situáciu v nemocniciach. „Ak sa nám to v najbližších dňoch nepodarí, príde na rad lockdown pre všetkých, okrem škôl,“ povedal v relácii Ide o pravdu profesor Vladimír Krčméry, člen Konzília odborníkov a Ústredného krízového štábu.

Pripustil, že sprísnenie opatrení pre nezaočkovaných ľudí žiadali odborníci už pred dvomi týždňami, ale politici to odmietli. Uznávaný infektológ im vyčíta, že v prvom rade sa rozhodujú podľa nálad verejnosti a voličov, a nepopulárne opatrenia odsúvajú na poslednú chvíľu. „Mali by si vyzliecť stranícke tričká, a aspoň tri týždne sa správať ako úradnícka vláda. To by pomohlo,“ odporučil Krčméry ministrom.

Podľa neho sa situácia dramaticky zhoršuje v nemocniciach, kde chýbajú pľúcne ventilácie a personál. Ak sa to v najbližších dňoch nezlepší, vláda bude musieť schváliť tvrdý lockdown pre všetkých.

„Okrem škôl, lebo tam to nemá význam. Žiaci a študenti sa musia učiť, aj keď dvadsať percent škôl bude zatvorených,“ vysvetľuje Krčméry.

V relácii nevylúčil predĺženie zimných prázdnin o týždeň, čo budú žiadať odborníci v prípade zlej situácie. „Jediná skutočná brzda je prudký nárast percenta zaočkovaných ľudí,“ konštatoval infektológ.

Na to, aby sme sa budúci rok vrátili do normálneho života, potrebuje Slovensko dosiahnuť viac ako 70 percentnú zaočkovanosť. V tejto súvislosti nevylúčil situáciu, ktorá by postupne prerástla do povinného očkovania zdravotníkov a príslušníkov silových zložiek. „Deje sa to v susedných krajinách, a bude to aktuálne aj na Slovensku,“ predpovedá profesor Krčméry.

