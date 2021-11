Heger pripúšťa povinné plošné očkovanie všetkých

Ideálna cesta v boji s pandémiou koronavírusu by bolo povinné očkovanie vybraných vekových skupín. Uviedol to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Doplnil, že o takomto riešení diskutuje nielen s lekármi, ale aj právnikmi už dva týždne. Peter Pellegrini (Hlas) však varuje, že takéto rozhodnutie bude rozbuškou.

Podľa Hegera je v tejto súvislosti potrebné posúdiť súlad s ústavou. „Tu je veľmi dôležité, aby sa ústavní právnici vyjadrili, či povoľuje naša ústava očkovať istú vekovú skupinu obyvateľstva," povedal premiér s tým, že očkovať treba hlavne skupiny 65+, ale aj 60+, prípadne aj 50+. Tieto skupiny považuje za najrizikovejšie. „Ak by to bolo možné, toto bude jednoznačne môj návrh," zdôraznil Heger.

Podľa premiéra nie je v tejto súvislosti nutné vybrané skupiny určovať podľa profesie. „Vírus si nevyberá podľa profesie. Na druhej strane potrebujeme chrániť všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu so seniormi, ak chceme chrániť seniorov," skonštatoval s tým, že personál, ktorý prichádza do kontaktu so seniormi, by mal byť zaočkovaný.

„Ak zistíme, že to je ústavné, budem to iniciovať,“ dodal predseda vlády.

V prípade, že nebude možné pre ústavné prekážky povinne očkovať vybrané skupiny, teda podľa veku, podľa Hegera je možné situáciu riešiť len povinným očkovaním celého obyvateľstva. „Toto už bolo diskutované niekoľkokrát, len na to nebola zatiaľ politická odvaha. Ale ja si myslím, že po vzore Rakúska aj iných krajín budeme vidieť, aj na príklade úmrtí, že inej cesty niet," dodal Heger.

„Som presvedčený, že niet inej cesty ako vakcíny, ak nechceme mať opakované vlny a lockdowny. Toto zožiera životy ľudí, ekonomiku,“ pokračoval.

Podľa Hegera je dôležité, aby „na palubu nastúpila aj opozícia“. Dodal, že v nemocniciach končia prevažne voliči opozície, preto by mala byť tiež konštruktívna v týchto diskusiách. Premiér však uviedol, že podobne vedie diskusie aj priamo v koalícii, kde nie je jednota v názore na povinné očkovanie.

Podľa neho očkovaní majú 29-krát menšiu pravdepodobnosť, že skončia v nemocnici, 4-krát menšiu pravdepodobnosť nákazy a výrazne menšiu pravdepodobnosť šírenia infekcie.

Heger vyhlásil, že nie je spokojný s doterajšou vakcinačnou kampaňou. „Jasne sme vyzývali ľudí, aby sa poradili so svojim lekárom,“ povedal s prosbou, aby všeobecní lekári svojim pacientom vysvetľovali prínos očkovania.

Lockdown po vzore Rakúska

Podľa Hegera nie je vylúčené ani zavedenie lockdownu pre všetkých bez ohľadu na očkovanie po vzore Rakúska. Ak sa epidemická situácia bude aj naďalej zhoršovať, opatrenia sa budú na budúci týždeň opäť sprísňovať. Všetko podľa neho závisí od vývoja najbližších dní.

„Opatrenia, ktoré sme tento týždeň prijali, považujem za prísne, ale situáciu sledujeme. Ak sa to bude zhoršovať, budeme musieť ďalej opatrenia opäť sprísňovať. Nevidím zatiaľ reálne uvoľňovanie opatrení pre očkovaných,“ skonštatoval Heger.

„Je neprípustné, aby očkovaní, ktorí všetko urobili správne, zaočkovali, aby ochranili svoje zdravie, svojej rodiny a kolegov, aby dlhodobo doplácali na to, že nemajú priestor na plánované operácie v nemocniciach,“ povedal premiér.

Premiér pripustil zavedenie celoštátneho lockdownu, snahou je ochrániť nemocnice. „Pripúšťam ho, a radšej hneď teraz, ako potom neskôr. Všetko závisí od vývoja v nemocniciach v najbližších dňoch,“ vysvetlil. Sprísnenie opatrení má tiež pomôcť stabilizovať situáciu pred Vianocami. Pripomenul, že nemocnice plnia najmä neočkovaní pacienti.

„Covid dnes ide po nezaočkovaných. My ľudí nedelíme na zaočkovaných a nezaočkovaných, to urobil covid. My ich dnes všetkých chránime,“ zdôraznil premiér. Za primárny problém považuje enormné množstvo nezaočkovaných v nemocniciach.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) spolu s Konzíliom odborníkov pritom žiadali zavedenie lockdownu pre všetkých ešte v utorok. Tento návrh však na vláde neprešiel. Najsilnejším kritikom je SaS.

Hlas: Povinné očkovanie je rozbuška

Iniciovaním povinného očkovania proti Covidu zapaľuje premiér Heger v slovenskej spoločnosti rozbušku, ktorá môže mať nedozierne následky. Hlas povinné očkovanie zásadne odmieta.

„Sériu fatálnych zlyhaní, ktoré zapríčinili už tisíce zbytočných úmrtí, ide neschopná slovenská vláda doplniť o ďalšie. Po zbytočnom plošnom testovaní, fraške s vakcínou Sputnik a nezvládnutej očkovacej kampani otvára Eduard Heger Pandorinu skrinku presadzovaním povinného očkovania. Predseda vlády sa dopúšťa obrovskej chyby, ktorá môže napätie v slovenskej spoločnosti zvýšiť na extrémne nebezpečnú úroveň,“ povedal líder strany a bývalý premiér Peter Pellegrini.

Hlas trvá na tom, že očkovanie musí ostať dobrovoľné a musí byť slobodným rozhodnutím každého človeka. „Ak vláda za trištvrte roka nedokázala viac ako polovicu slovenských občanov presvedčiť o prínosoch očkovania, nemôže ich teraz hnať do očkovacích centier hrozbami a vyhrážkami,“ dodal Pellegrini.